Explosion band: triplo appuntamento in provincia di Genova

Quando Dal 12/08/2022 al 21/08/2022 Orario non disponibile

Triplo appuntamento serale con Explosion Band in provincia di Genova: il 12 agosto divertimento e musica a Torriglia, e poi il 14 a Genova in via Calcinara e infine il 21 a Cogoleto.

Alex, Elisa, Lord Byron, Andrea e Dario sono gli Explosion, il primo Energy Disco Show italiano, la top show band italiana con all’attivo una media di 170 concerti a stagione. Due ore di spettacolo senza pause in cui le migliori hit internazionali ed italiane di genere dance, pop, rock, latino e funky, che hanno fatto scatenare dagli anni '80 fino ad oggi, sono impreziosite da acrobatiche coreografie, repentini cambi d’abito, una scintillante scenografia e soprattutto tanto tanto coinvolgimento.

Uno show ad alto tasso d’energia in cui le voci di Elisa e Alex si alternano con quelle di Byron, Andrea e Dario creando un impatto vocale straordinario.

A rendere ancora più completo lo spettacolo, due ballerine che affiancano i cantanti ed i musicisti nei continui cambi di costume e nel coinvolgimento del pubblico.