ExhiBricks: torna a Villa Bombrini l'esposizione di mattoncini Lego con tanti eventi collaterali

Si terrà sabato 11 e domenica 12 maggio, a Villa Bombrini, l’edizione 2024 di “ExhiBricks – Mattoncini a Genova”, la due giorni dedicata ai mattoncini più amanti da grandi e bambini, i Lego. Sarà una due giorni ricca di appuntamenti, con oltre 40 opere in mostra, e molti eventi collaterali.

Una delle novità sarà “ExhiKids – Mattoncini Creativi”, la primissima edizione di un contest dedicato ai ragazzi di età compresa tra i 6 e i 12 anni, la cui creatività di costruttori sarà premiata da una giuria di esperti costruttori, composta da personalità di spicco dell’AFDL – Adulti fan di Lego con sede a Milano, di Piemonte Bricks e di altri LUG (Lego Users Group) associazioni italiane riconosciute da LEGO.

«I mattoncini Lego – spiega l’assessore al Commercio, alle Pro Loco e alle Tradizioni Paola Bordilli – hanno una storia ormai centenaria e tutti noi, fin da bambini, abbiamo dato libero sfogo alla nostra fantasia costruendo tutto ciò che la nostra immaginazione ci suggeriva: un castello, un galeone dei pirati, un’astronave o un grattacielo. I Lego sono da sempre uno dei regali più desiderati dai bambini, un gioco fantastico la cui passione ci portiamo anche nella nostra vita adulta. Per questo sono contenta che Liguria Bricks, dopo il successo avuto nel corso della manifestazione MegaCon, che si è svolta sempre a Genova, abbia ancora una volta rinnovato l’appuntamento a Villa Bombrini come punto di incontro tra appassionati e curiosi di ogni età. L’invito è quindi alla partecipazione, sia al contest creativo per ragazzi sia alle giornate di sabato 11 e domenica 12 maggio: vedremo delle creazioni veramente straordinarie di cui molte con uno stretto legame con la città».

«Con l'ottica di rilanciare il gioco creativo, soprattutto nella fascia di età più fervida di fantasia 6-12 anni, quest'anno abbiamo deciso di inserire un contest dedicato ai Mastri Costruttori del domani – racconta Marco Fanelli, presidente di Liguria Bricks –. Lo sviluppo della manualità, data dalla precisione nell'assemblaggio dei mattoncini, dell'immaginare il prodotto finito e dell'apportare modifiche in fase di costruzione getta le basi anche per il futuro lavorativo, stimolando la fantasia».

“ExhiBricks – Mattoncini a Genova”, nasce da un’idea dell’associazione senza scopo di lucro LiguriaBricks, che riunisce al suo interno decine di così detti AFOL, ovvero adulti fan dei Lego e che ha lo scopo di promuovere la passione per gli omonimi mattoncini, favorendo lo scambio di idee costruttive, la realizzazione di eventi come Exhibricks, laboratori per bambini e di esperienze attraverso l’aggregazione. Ogni giovedì si riuniscono presso il Circolo Autorità Portuale CAP di via Albertazzi dove, oltre a realizzare eventi, progettano e realizzano le varie opere associative come la Lanterna di Genova, Porta Soprana, il trenino di Casella, Castello d'Albertis e la nuova opera che sarà in esposizione nel weekend di maggio a Villa Bombrini.

La prima edizione, allora “Mattoncino festival” del 2017, si era tenuta presso la loro sede sociale, e nei successivi due anni sono stati ospiti Sala Chiamata del Porto della CULMV. Dal 2022 la manifestazione Exhibricks ha trovato dimora a Villa Bombrini, grazie a Società Per Cornigliano che ha messo a disposizione gli spazi e che ha sostenuto (e continua a sostenere) attivamente l’organizzazione e la buona riuscita dell’evento. Nella Villa d'epoca, con 700 metri quadrati a disposizione, ogni anno trovano spazio decine e decine di opere di fantasia e collezioni costruite da appassionati provenienti anche da fuori Liguria.

L’edizione 2024 si svolgerà sabato 11 maggio, con apertura al pubblico dalle 14 alle 19 e domenica 12 maggio, nella fascia oraria 10-18.

Per maggiori informazioni, anche sul contest dedicato ai ragazzi, è possibile cercare LiguriaBricks sui canali social o mandare una mail a exhikid.liguriabrics@gmail.com per l'iscrizione al contest o a liguribricks@gmail.com per ogni altra info.