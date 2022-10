"Ex allievi", convegno all'istituto Don Bosco a Sampierdarena

Sabato 15 ottobre 2022 presso l'Istituto Don Bosco in Via Giovanni Bosco 14 a Genova Sampierdarena si terrà il convegno degli ex allievi che sono stati negli anni a Don Bosco di Genova Sampierdarena.

Il convegno avrà inizio alle ore 9 con l'accoglienza, i saluti e il tesseramento; alle ore 10 il saluto del direttore, la presentazione del consiglio e dei progetti; alle ore 11 con l'intervento di Giovanni Maria Filick (ex allievo); alle ore 12 la Santa Messa preceduta da Don Matteo Conte, presidente emerito degli ex allievi e terminerà alle ore 13 la foto di gruppo e il buffet.

Per chi è interessato partecipare e assistere al convegno:

e-mail: 150gesmpierdarena@donbosco.it

mobile: 335 638 6474