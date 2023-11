Everybody Diggs: Bill Evans + presentazione album "Sete" dell'Antonio Fusco Trio al Count Basie

Manuel Magrini - Piano

Ferdinando Romano - Contrabbasso

Antonio Fusco – Batteria

Una serata dedicata a celebrare il genio del pianista e compositore Bill Evans, uno dei pilastri del jazz moderno. L'Antonio Fusco Trio, con Antonio Fusco alla batteria, Manuel Magrini al piano e Ferdinando Romano al contrabbasso, ci guiderà attraverso il magnifico mondo musicale di Bill Evans con passione. Bill Evans è stato un musicista visionario che ha rivoluzionato il mondo del jazz con la sua sensibilità armonica e la sua capacità di esprimere emozioni profonde attraverso le tastiere del pianoforte. Questa serata è una celebrazione della sua eredità, una possibilità per tutti noi di immergerci nelle armonie straordinarie che hanno definito il suo genio.

Inoltre, l'Antonio Fusco Trio ha preparato un tocco speciale per questa serata. Durante il concerto, avremo il piacere di ascoltare brani tratti dal loro ultimo album intitolato "Sete.", un viaggio contemplativo attraverso le composizioni squisitamente meditate del batterista Fusco. Qui il trio utilizza ricche tessiture e armonie raffinate per creare un equilibrio di chiaroscuro, proprio come farebbe un pittore di grande talento.

Il Trio ha un rapporto sonoro stupefacente che dà la sensazione di imbattersi in una gemma rara. Le composizioni di Fusco creano una tela per la conversazione musicale che si eleva a nuove vette, giustapponendo armonie e ritmi complessi a melodie simili a inni che richiamano a un tempo più semplice di vita e innocenza, in mezzo al caos di un mondo in continuo cambiamento.