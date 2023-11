Filippo Nigro al Teatro della Tosse con “Every Brilliant Thing”

Venerdì 3 e sabato 4 novembre va in scena al Teatro della Tosse (Sala Dino Campana) lo spettacolo “Every Brilliant Thing”, opera teatrale dello scrittore britannico Duncan Macmillan scritta nel 2013 con Jonny Donahoe (che ne è stato anche il primo interprete). La pièce – un’autobiografia brillante scandita da liste di “cose per cui vale la pena vivere” – è stata presentata in versione originale con grande successo al Festival di Edimburgo e al Barrow Street Theatre di New York e in tour internazionale, fra Inghilterra, Australia e Nuova Zelanda.

Nel 2021 viene messo in scena in Italia, nella traduzione di Michele Panella con la regia a quattro mani di Fabrizio Arcuri e Filippo Nigro, anche attore protagonista dello spettacolo, per la coproduzione di CSS Teatro stabile di innovazione del FVG e Sardegna Teatro. Fabrizio Arcuri testimonia ancora una volta la sua personale ricerca di costruzione di immaginari collettivi che affrontano riflessioni sulla vita, sulla società e sul senso del teatro. Filippo Nigro, uno dei più interessanti attori del cinema e del teatro italiano, porta in scena un racconto di autofiction che riscrive ogni sera con la complicità di alcuni spettatori coinvolti – in tono confidenziale, coinvolgente, intimo – a dare il loro piccolo contributo. Una “lista di cose per cui vale la pena vivere”, nel tentativo di fornire alla madre un inventario di possibilità, che si allunga con il tempo, dall’infanzia alla vita adulta, fino a enumerare un milione di valide ragioni. Un gioco che arriva ad un elenco finale imprevedibile, dal ritmo sempre serrato e divertente, emozionante e personalissimo, fatto di episodi e aneddoti catturati al volo a margine di libri, scontrini e sottobicchieri del pub.

Every Brilliant Thing dà vita a un racconto/confessione umano ed informale di momenti speciali, illuminazioni, piccole manie, incontri, emozioni e attimi indimenticabili, toccando con sensibilità e leggerezza un tema delicato e complesso come la depressione. “... se vivi tanto a lungo e arrivi alla fine dei tuoi giorni senza esserti mai sentito totalmente schiacciato, almeno una volta, dalla depressione, beh, allora vuol dire che non sei stato molto attento!”. Un teatro partecipativo per uno spettacolo che non è mai lo stesso e.che diviene per il pubblico innanzitutto un’esperienza, sempre diversa in base alla temperatura emotiva e alle diverse reazioni che ogni sera si creano in teatro.

Biglietti disponibili presso la biglietteria del teatro o sul circuito online Vivaticket. Info orari e biglietti a questo link.

foto: teatrodellatosse.it