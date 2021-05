"Eventi spazio" inaugura la stagione estiva al centro civico Buranello

Sbarcano musica, teatro e mostre nello spazio del centro civico Buranello e ha ufficialmente inizio la stagione di cultura ed eventi nei quartieri genovesi di Sampierdarena e San Teodoro. Appuntamento venerdì 28 maggio, dalle 16 alle 21, proprio presso il centro civico, per una giornata ricca di contenuti.

"Musica e cinema" è il tema che le tante associazioni del centro civico hanno scelto come filo conduttore degli eventi che si susseguiranno per tutto il pomeriggio, negli spazi aperti dell’area e nei nuovi voltini che finalmente sono stati consegnati al Municipio per farli diventare sale da musica, laboratori di pittura e sede di eventi legati al cinema.

L'ingresso negli spazi del centro civico sarà regolamentato nel rispetto delle norme anti Covid e in occasione dell’inaugurazione ci sarà modo di presentare in anteprima le molte novità che animeranno l’estate di Sampierdarena e San Teodoro.

Sarà possibile ascoltare la musica anche in via Daste, passeggiando per il centro storico con il sottofondo musicale e un po’ di curiosità per visitare i nuovi voltini.

Programma

Ore 17: saluti delle autorità

Ore 18,15: Giancarlo Giraud - Club Amici del Cinema

Ore 18,30: Pietro Pero - Cercamemoria Biblioteca Gallino

Cinema e Musica - Spazi esterni del polo:

Ore 16: Coro Unitre

Ore 16,50: Art

Ore 17,45: Orchestra di giovanissimi Trillargento

Ore 18,45: Coro Brinella

Ore 19: Circolo Mandolinistico Il Risveglio

Ore 19,30: Complesso di Voci Ghost Notes

Esposizioni voltini:

"Quattro assi e una regina" a cura di Club Amici del Cinema

"Fantasie musicali" a cura di Centro Culturale N. Barabino

Apertura ore 16

