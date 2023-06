Eventi in onore di San Giovanni Battista

In occasione della ricorrenza della Nascita di San Giovanni Battista, il 24 giugno la Chiesa che è in Genova festeggia il Santo Patrono della arcidiocesi e della città, che si onora di custodirne le ceneri da quando Guglielmo Embriaco qui le trasportò nel 1098. Custodite nella Cattedrale, furono prima collocate in un altare posto nell’antica abside, per poi essere trasportate nella grande Cappella della navata sinistra nel XIV secolo, quando il Capitolo dei Canonici e la Repubblica di Genova decisero di dare maggiore rilevanza al culto del Santo. Fu quindi avviata la costruzione del nuovo sacello che si concluse con la cupola nel XVII secolo. Dalla decorazione della grande fronte a serliana con altorilievi che raccontano la vita del Precursore, alle statue nelle nicchie e il grande baldacchino, che protegge e onora le ceneri poste nella fenestrella confessionis dell’altare datato 1950, la cappella di San Giovanni Battista è un capolavoro dell’arte rinascimentale a Genova, nel quale il messaggio artistico veicola la chiamata evangelica al pentimento e alla conversione.

Le manifestazioni in onore di San Giovanni inizieranno in Cattedrale

Mercoledì 21 giugno alle ore 16:30

con la presentazione dei restauri della facciata i cui lavori si sono conclusi dopo due anni di lavorazioni. Diretti e sostenuti dalla Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la città di La Spezia i lavori sono stati condotti dall’arch. Claudio Montagni e hanno ricevuto il sostegno dalla Compagnia di San Paolo e di MSC Fondation. La presentazione sarà introdotta dal Prefetto del Capitolo dei Canonici della Cattedrale, durante la quale la Cappella Musicale della Cattedrale eseguirà alcuni brani musicali.

Giovedì 22 giugno alle ore 15:30 e alle ore 17

Visita alla Cappella di San Giovanni Battista

a cura dell’Ufficio Beni Culturali e Museo Diocesano

al termine della visita sarà possibile svolgere un percorso artistico e storico su San Giovanni Battista a tra le opere del Museo Diocesano e del Museo Tesoro (biglietto comprensivo di visita guidata € 10,00)

per informazioni e prenotazioni: info@museodiocesano.genova.it

Venerdì 23 giugno

vigilia della Festa del Patrono

il Museo Diocesano sarà aperto fino alle 21:30 con la mostra

“E tacquero le onde del mare”. Ex voto marinari dalle chiese della Liguria in occasione dell’arrivo della regata The Ocean Race”.

Organizzata dalla Consulta per Beni Culturali della Conferenza Episcopale Ligure e dal Museo Diocesano di Genova la mostra raccoglie ex voto provenienti dalle chiese e santuari della Liguria e desidera porre in evidenza il rapporto con il mare che il popolo della Liguria ha sempre avuto. La ricca collezione di tavolette dipinte, modellini, oggetti liturgici, statue e pergamene sono una testimonianza diretta del pericolo corso in mare, del suo superamento grazie all’intercessione dell’intervento divino e dell’offerta di ringraziamento per aver esaudito la preghiera.

La mostra curata da Grazia Di Natale e Paola Martini - che ha ricevuto il patrocinio della Regione Liguria e del Comune di Genova-sarà aperta fino il 2 ottobre

orari di apertura da giugno ad agosto:

lunedì ore 10 - 13 | mercoledì - domenica ore 16 - 20 | martedì chiuso

settembre: lunedì ore 10 - 13 | mercoledì - domenica ore 14 - 18 | martedì chiuso

24 Giugno

giorno della festa del Santo Patrono il

le celebrazioni in Cattedrale saranno così organizzate:

ore 10:30: Canto dell’Ora Terza presso la Cappella di San Giovanni e a seguire Santa Messa Pontificale presieduta dall’Arcivescovo Mons. Marco Tasca

ore 17: Santi Vespri Pontificali presieduti dall’Arcivescovo

ore 17:30: Processione verso il porto Antico con l’Arca argentea delle Ceneri del Battista, i Crocifissi Processionali delle Confraternite genovesi, i gruppi storici, i religiosi, il clero e le Autorità civili e militari cittadine.

La Filarmonica Sestrese accompagnerà la processione diretta al Porto Antico, dove l’Arcivescovo benedirà il mare con le Ceneri del Precursore.

Durante la giornata presso la Cappella di S. Giovanni Battista saranno esposte alla venerazione le reliquie del Precursore

La mostra “E tacquero le onde del mare”. Ex voto marinari dalle chiese della Liguria in occasione dell’arrivo della regata The Ocean Race” sarà visitabile dalle ore 16.00 alle 20.00.