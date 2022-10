Gli eventi alla Lanterna per Halloween e Ponte dei Santi

In occasione del Ponte dei Santi la Lanterna di Genova si apre alla città con un orario straordinario e più ampio: da venerdì 28 ottobre a martedì 1° novembre dalle 10 alle 18, ultimo ingresso 17:30. La Lanterna, inoltre, si anima con due eventi rivolti ai bambini e alle famiglie.

Halloween alla Lanterna, domenica 30 ottobre, alle 15: un’attività in maschera, pensata per i bambini ma che saprà affascinare anche gli adulti, per imparare la storia del faro e conoscere i monumenti più importanti della città. Una filastrocca introdurrà la visita che, lungo la passeggiata che porta alla Lanterna, intratterrà con giochi e curiosità sul simbolo di Genova e sul porto, per raccontare ai partecipanti i principali eventi della sua lunga storia. Al termine, ci sarà una sorpresa in regalo per tutti i piccini e le famiglie potranno salire sulla prima terrazza panoramica della torre. (Modalità di accesso e salita sul sito www.lanternadigenova.it/informazioni).

Come partecipare all’iniziativa:

POSTI LIMITATI, SU PRENOTAZIONE scrivendo a laboratori@lanternadigenova.it (indicando nome e cognome numero adulti, numero ed età bambini, recapito telefonico); in caso di disdetta si chiede gentilmente di inviare tempestiva comunicazione. Appuntamento ore 15 presso la scala mobile all’interno del Terminal Traghetti; quota di partecipazione: 0-3 anni gratuito; bambini fino ai 6 anni 8 €; bambini dai 7 anni e adulti 12 €.

Ti Porto alla Lanterna® - classic, domenica 30 ottobre, ore 14: torna l’evento mensile alla scoperta del monumento più iconico di Genova. Partendo dal Porto Antico, dalle memorie di moli, magazzini, facchini e mercanti, fino alla Lanterna, alla sua passeggiata sulle banchine del porto commerciale, al suo suggestivo museo, per finire alla terrazza panoramica ed ammirare tutta la città dall’alto.

Ecco tutte le informazioni utili:

Appuntamento presso Palazzo San Giorgio - ingresso lato mare – Porto Antico - Presentarsi 10 minuti prima dell'inizio della visita (prenotazione obbligatoria).

Durata: circa 2,30 ore.

Prezzo: 15 € a persona. Tasse incluse. Include visita guidata e biglietto d’ingresso al complesso museale della Lanterna. Visita di gruppo a cura di guida professionista, svolta nel rispetto delle norme vigenti. La visita non è adatta a persone con ridotta capacità motoria. La visita sarà cancellata in caso di condizioni meteo avverse.

Prenotazione obbligatoria sul sito: www.gogenova.com/it/ti-porto-alla-lanterna-classic/