Dieci giorni di eventi gastronomici per i 15 anni di Eataly

Dal 20/01/2022 al 30/01/2022

Eataly, nato nel 2007, spegne 15 candeline, e il punto vendita di Genova dal 20 al 30 gennaio offrirà ai propri clienti numerose opportunità per conoscere ancora meglio i prodotti iconici della tradizione. I produttori offriranno degustazioni, racconto del prodotto e occasioni di didattica; mentre autorevoli chef, rappresentanti di tradizioni e nuove tendenze, interpreteranno le nostre migliori materie prime in cucina.

Dieci giorni durante i quali un’attenzione particolare verrà riservata alle famiglie e ai bambini: fino ai 6 anni tutti gli ospiti di Eataly avranno menu dedicati, e ci saranno anche menù speciali per i più grandi.

Per festeggiare i primi 15 anni, Eataly Genova ha organizzato un palinsesto ricco di appuntamenti.

Giovedì 20 gennaio, pranzo e a cena con Birra e panetti

Ospite della giornata Groove che vi delizierà con i suoi hamburger e nuggets con “Pollo allevato con Amore” di Eataly. Potrete accompagnare il tutto con una vasta scelta di birre artigianali.

Sabato 22 e domenica 23 gennaio, dalle 10 alle 12 i pansoti di Rossella Dasso

Per l’occasione Rossella realizzerà davanti ai vostri occhi i celebri “Pansoti della Tradizione” raccontandone la storia, gli aneddoti e la tecnica che viene utilizzata per prepararli. Un’opportunità per ammirare la lavorazione fatta a mano ed assaggiarne la prelibatezza.

Martedì 25 gennaio, a pranzo e a cena: Hai detto Sicilia?

Andrea Farsaci del ristorante pizzeria Lo Scalo di Pieve Ligure proporrà tutto un menù siciliano, facendoci viaggiare con i sensi nella sua terra madre. Scegli se stuzzicare qualcosa o se goderti un pasto completo in onore della bella Sicilia.

Mercoledì 26 gennaio, a pranzo e a cena, torna l'appuntamento con Fuori Misura

In questa giornata sarà possibile gustare deliziosi metri di pizza preparati dai maestri pizzaioli di Eataly e accompagnarli con litri di birra, vino o Spritz.

Giovedì 27 gennaio, dalle 19 alle 22 le Osterie Liguri

Una grande cena realizzata in collaborazione con sei osterie liguri ospiti d’eccellenza nel nostro ristorante Pizza&Cucina. Ogni ristoratore proporrà il piatto “fiore all’occhiello” del proprio locale. Rosmarino, L’acciughetta e Raieu realizzeranno un menù da tre portate di mare, la Trattoria detta del Bruxaboschi, Le Cicale in città ed Il Genovese un menù tre portate di terra. Se non sai quale scegliere potrai gustarli entrambi nel menù completo.

Venerdì 28 gennaio, dalle 19 alle 21 corso Cantine Bruzzone: Vermouth e Vino Chinato.

Nella famiglia Bruzzone la lavorazione del vino possiede radici storiche saldamente legate al territorio della Valpolcevera fin dal ‘900. La realtà di Andrea coniuga insieme la storia di un lavoro professionale ed un legame familiare autentico. Dal 1985 ad oggi, tra formazione, degustazione e curiosità ha fatto del suo lavoro la sua più grande passione. Per l’occasione Vermouth e Vino Chinato accompagnati da stuzzichini made in Eataly.

Sabato 29 e domenica 30 gennaio, per tutte le giornate Che Branda de Cujun.

Protagonista del weekend il Baccalà con il brandacujun di Eataly e i piatti di Marilia Oliveira del ristorante O Boteco di Genova con le sue originali ricette provenienti da culture diverse come la versione “a Minhota” recentemente menzionata da Gambero Rosso come il miglior baccalà fritto di tutta Genova.

Aperitivo e show cooking con Marilia in aula didattica dalle 17 alle 18:30