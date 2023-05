Eventi Fuoriclasse con Satura Palazzo Stella

Eventi Fuoriclasse a SATURA

Quando la scuola offre ai ragazzi un’esperienza formativa

I “Fuoriclasse” puntano a SATURA Palazzo Stella. Dall'incontro tra la storica associazione nel centro storico di Genova e l'Istituto Statale di Istruzione Superiore Einaudi-Casaregis-Galilei - su idea condivisa tra il Dirigente Scolastico Rosella Monteforte, Mario Napoli e la Prof.ssa Milena Mallamaci - è nato il progetto “Eventi Fuoriclasse”, ovvero una modalità totalmente nuova per far interagire scuola e territorio.

Un progetto innovativo che vuole portare gli studenti ad applicare concretamente le competenze acquisite a scuola, ma anche a far scendere in campo i nuovi talenti in crescita. Gli allievi dell’indirizzo “turismo innovativo ed esperti della comunicazione social” cureranno l’immagine e la comunicazione dell'evento, mentre i compagni che possiedono un’attitudine particolare avranno la possibilità di esibirsi, esprimendo la loro creatività. Saranno proprio loro, lasciati banchi e aule, ad animare le prestigiose sale di Palazzo Stella, per dar vita a una grande giornata di performance a tutto tondo, con incursioni tra arte, musica, video e teatro. Una giornata di condivisione collettiva in cui saranno premiate non solo le migliori performance, ma anche “le eccellenze della scuola”, cioè gli alunni che nel biennio, triennio e alla maturità hanno conseguito il massimo punteggio, a cui verrà riconosciuto un contributo economico per il proseguimento degli studi.

A completare il tutto sarà la partecipazione attiva di studenti, docenti, famiglie e Istituzioni. “Eventi Fuoriclasse” ha l'obiettivo di accompagnare gli studenti nel percorso di costruzione del proprio futuro, alla scoperta delle loro capacità. In questo modo la scuola diventa il veicolo attraverso cui valorizzare e riconoscere i meriti, sollecitando i ragazzi a sviluppare il loro potenziale. Un percorso in cui SATURA, da sempre attenta a captare nuovi processi creativi e nuovi talenti, non poteva mancare.