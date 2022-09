Salone Nautico, gli eventi in città: Buio Pesto, corteo, spettacoli e tour nel centro storico

Il Salone nautico torna a Genova per la sua 62° edizione e la città si prepara a questo grande appuntamento internazionale con un fitto calendario di eventi collaterali. È un vero e proprio Fuori Salone, un Salone che si apre e contamina tutta la città, con un fitto calendario di manifestazioni tra musica, spettacoli, iniziative culturali e valorizzazione delle ricchezze e delle specificità di Genova, della sua cultura marinara e del suo legame con il mare e con la nautica, tratto caratteristico e distintivo di questa terra.

Venerdì 23 settembre alle 21 concerto dei Buio Pesto in piazza Matteotti, appuntamento del tour 2022 iniziato a maggio dopo due anni di assenza dalle piazze a causa della pandemia.

Sabato 24 settembre, sempre alle 21, in piazza De Ferrari, spettacolo aereo, appositamente creato per il Salone Nautico, dei Sonics, a cura dell’associazione Sarabanda S.I., dal titolo “Sirene e altre Meraviglie”. Uno spettacolo aereo con acrobati sollevati da una gru che volteggeranno sopra la fontana della piazza, speciali coreografie e costumi creati ispirandosi al mare.

Domenica 25 settembre, alle 16, partenza di sei tour turistici della città di Genova dal titolo “Sulle onde del mare”, a cura della Fondazione Amon (visite guidate gratuite fino a esaurimento posti). “I Frisceu e le camicie”, “Il mare del ferro”, “La strega sirena-piazza Caricamento”, “Noi che non possiamo cadere in mare”, “Riveriscio Zena” “Una nave senza motori” sono i percorsi alla scoperta del centro storico con il fil rouge del legame della città con il mare. Per informazioni e prenotazioni: www.exploratour/ sulleondedelmare e fondazioneamon@live.it

Alle 17, la partenza del corteo degli sbandieratori di Lavagna e dei musici da Caricamento per arrivare alle 18 in piazza De Ferrari per lo spettacolo finale. Alle 21 lo show tributo ai Pink Floyd in piazza Matteotti di Empty spaces - Pink Floyd tribute band. Lo spettacolo è incentrato sulle musiche del gruppo storico dei Pink Floyd, ripercorrendo i principali successi della discografia della band britannica, senza tralasciare i brani più ricercati e i filmati d'epoca (proiettati su megaschermo) da sempre parte integrante degli show dei Pink Floyd.

Lunedì 26 e martedì 27 settembre, nel cortile di Palazzo Tursi, alle 21, lo spettacolo teatrale di Igor Chierici “Oceano mare-La zattera della Medusa”, la storia del naufragio della celebre fregata. La partecipazione è gratuita. Per informazioni: www.visitgenoa.it



Lunedì 26 settembre ai bagni San Nazaro, in Corso Italia, dalle 10 alle 12, “Conosciamo il mare”: l’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Capitaneria di Porto, di avvicinamento positivo al mare rivolto ai bambini iscritti alle scuole dell’infanzia comunali e ai loro accompagnatori.

Gli appuntamenti del Comune di Genova al Salone Nautico

Il Comune di Genova sarà presente all’interno del Salone Nautico e ha organizzato quattro momenti di confronto e approfondimento. Giovedì 22, dalle 14 alle 15, nella lounge di The Ocean Race Genova The Grand Finale, “Verso the Ocean Race: i primi risultati della Call for Innovation”. Partecipano: gli assessori al Mare e al Turismo del Comune di Genova, Claudio Oliva di Genova Blue District, Maria Linda Brizzolara di The Ocean Race Genova The Grand Finale. Modera: Massimiliano Lussana.

Venerdì 23 settembre, dalle 14 alle 15, Regione Liguria, Comune di Genova e Camera di Commercio, si terrà “Blue Jobs: un talk sullo sviluppo economico sostenibile” con gli interventi dell’assessore allo Sviluppo economico del Comune di Genova, Stefano Barla di Alfa Laval, Massimo Musio Sale dell’Università degli Studi di Genova, Umberto Verna della Lega Navale, Giovanna Tagliasco dell’Università degli Studi di Genova. Modera: Chiara Olivastri.

Sabato 24 settembre, dalle 12 alle 13, nello stand di Regione Liguria, Comune di Genova e Camera di Commercio, il “Talk sustainable event: Il countdown di Genova per il 2023”. Partecipano: l’assessore all’Ambiente del Comune di Genova, Vincenzo Spera, presidente Assomusica Italiana, Giulio Magni di One Ocean Foundation, Megan Jones, Sustainability Program Advisor The Ocean Race (video messaggio). Modera: Stefania Manca.

Lunedì 26, dalle 17 alle 18, si dà appuntamento il Blue circle networking alla Lounge di The Ocean Race Genova The Grand Finale.

Domenica 25 e martedì 27, la direzione turismo del Comune di Genova sarà presente con totem city pass per la promozione turistica della città presso lo stand di Regione Liguria, Comune di Genova e Camera di Commercio.