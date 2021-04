Il teatro Sipario Strappato di Arenzano riapre le sue porte con "Eva" tratto da Mark Twain

A maggio riaprono le porte del teatro Il Sipario Strappato di Arenzano con quattro spettacoli adatti a tutte le fasce di pubblico. Il teatro riprende l'attività, come da normativa, seguendo tutte le precauzioni anti-covid (capienza ridotta del 50%, misurazione della temperatura, igienizzante per mani, percorsi segnalati). I biglietti inoltre si potranno acquistare anche online sul sito del teatro onde evitare code al botteghino.

Gli spettacoli iniziano alle 19,30 presso la sede del teatro nell'ex casone Muvita per consentire al pubblico di tornare a casa in tempo per il coprifuoco.

Si inizia sabato 8 maggio con "Eva", con Mariella Speranza e Valeria Puppo, spettacolo di teatro e danza.

Lo spettacolo, tratto da “Il diario di Eva” di Mark Twain, da voce a Eva e racconta il periodo immediatamente successivo alla sua nascita. La seguiamo nei giardini dell’Eden, quando scopre l’incanto dello spettacolo della natura che la affascina e la cattura in modo totale. A lei è affidata la conoscenza, il compito di dare i nomi alle meraviglie del mondo, l’invenzione del fuoco, la scoperta dell’amore. L’incontro-scontro con Adamo, il loro scrutarsi e conoscersi da lontano, inseguirsi, spiarsi, procedere separati o a tratti insieme, ripete il cammino che l’uomo e la donna, da secoli, percorrono insieme. Adamo è rude, taciturno, insensibile alle attenzioni della giovane, disinteressato allo spettacolo della natura, del cielo stellato e della Luna. Eva, al contrario, è attratta da tutto ciò che non conosce e tutto in lei desta una curiosità inesauribile. Sarà l’incontro col serpente, un essere che la spaventa e la affascina allo stesso tempo, che porterà Eva a compiere il primo passo verso una diversa consapevolezza. Sulla scena si muovono due interpreti, un’attrice e una danzatrice, che esprimono la complessità e la ricchezza del mondo interiore di Eva, attraverso un percorso scenico dove parola e gesto si fondono per svelare gradualmente la sua anima ricca e appassionata.