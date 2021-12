Il Sipario Strappato chiude la stagione con “Eva - Diario di una costola” da Mark Twain

Sabato 14 maggio alle 21 al teatro Il Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) va in scena “Eva - Diario di una costola” di Rita Pelusio.

Ispirato a “Diario di Eva” di Mark Twain, lo spettacolo racconta di una figura molto lontana dall’immagine della bella, bionda e ingenua alla quale l’iconografia classica della donna ci ha abituati. Un fou irriverente che si trova alle prese, prima della storia, con la più grande scelta dell’umanità: accettare le regole o disubbidire.

La donna, sola nel “vuoto” paradiso, gioca a scoprire, si perde e si ritrova. Scrive, annota e inventa. Eva è ingenua, beffarda, è clown. Gioca sulla donna, ironizza sui difetti, le tentazioni e i desideri. Ecco, Eva è una pulsione di gioco: mangiare una mela non è peccato ma lo è il coraggio di andare oltre, di disobbedire.

Il costo degli spettacoli è di 12 euro intero, e 10 euro ridotto. Sono studiati abbonamenti interi e ridotti (under 30 e over 65) per pacchetti da 10 o 5 spettacoli. Green pass obbligatorio; lo staff del teatro provvederà a fornire gel sanificante sia all’ingresso (dove verrà misurata anche la temperatura corporea) sia al primo piano. Gli abbonati possono disporre di un posto fisso a loro scelta per tutti gli spettacoli.r

Info e prenotazioni: 3396539121