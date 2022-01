Torna Euroflora per la 12esima edizione: l'appuntamento di nuovo nei Parchi di Nervi

Torna per la dodicesima edizione, Euroflora, una tra le più spettacolari manifestazioni floreali in programma a Genova, nei Parchi e nei Musei di Nervi: l'appuntamento per il 2022 è dal 23 aprile all’8 maggio.

Numero chiuso giornaliero, già sperimentato con successo nell’edizione 2018, per garantire al pubblico una visita di qualità e standard di sicurezza elevati, perfettamente in linea anche con le normative vigenti.

La manifestazione si svilupperà su una superficie di oltre 8 ettari di giardini affacciati sulla scogliera e nei tre Musei – Wolfsoniana, Galleria d’Arte Moderna, Raccolte Frugone – le cui collezioni faranno da scenario a magnifiche composizioni floreali.

Da domenica 23 gennaio sarà possibile acquistare direttamente sul sito ufficiale della manifestazione www.euroflora.genova.it il biglietto scegliendo in anticipo la data in cui immergersi nei colori e nei profumi di Euroflora. Per premiare l’attesa delle moltissime persone, agenzie e tour operator che dal 2021 aspettano questo momento, per le prime 24 ore, i biglietti a tariffa intera e per i gruppi saranno in vendita eccezionalmente con il 30% di sconto (16 Euro + 1.50 prevendita).

Confermata la scelta di una mobilità sostenibile da e verso la manifestazione; il biglietto di Euroflora consente al visitatore di raggiungere la manifestazione, per tutta la giornata di validità dello stesso, utilizzando i mezzi della rete urbana integrata Trenitalia e AMT (escluso Navebus e Volabus) compreso il servizio di bus navetta (andata e ritorno) dal parcheggio di interscambio di piazzale Kennedy alla stazione di Genova Brignole e le navette dai posteggi di corso Europa per i pullman.