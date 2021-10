Eugenia Post Meridiem live e dj set al Casa Mia di Genova

"Tutti Frutti" è il nuovo format del venerdì sera al Casa Mia di Genova. L'inaugurazione è il 15 ottobre con Eugenia Post Meridiem live e dj set.

Il piano -2 del Casa Mia di via XII ottobre a Genova si è rifatto il look ed è pronto per far partire la sua stagione 2021/2022 con un nuovo esclusivo format: “Tutti Frutti”. Una nuova concezione di “Club”, dove godersi di una serata di musica alternativa accompagnata da ottimi cocktail. Elettronica, Indie, IDM, Sixties, Wave, Breaks, Acustica e tanto altro ancora.

Si parte venerdì 15 ottobre alle 22:00 con gli Eugenia Post Meridiem, band inserita da “Rolling Stone Italia” tra le 20 promesse musicali italiane del 2020, che nasce nell'estate 2017 dall'incontro di Eugenia (voce e chitarra) con Matteo (basso), Giovanni (chitarra solista e tastiere) e Matteo (batteria e percussioni) e le cui melodie e vocalità sono accompagnate da arrangiamenti che prendono spunto da sonorità soul, indie, folk oltre ad una marcata propensione per la psichedelia.

A seguire il dj-set di Necro & New Older.

Il calendario del venerdì Tutti Frutti per ottobre prevede inoltre: venerdì 22 dj-set di Francesco Bacci, musicista e chitarrista degli Ex-Otago e venerdì 29 ottobre tocca a Alexander Robotnick, pseudonimo di Maurizio Dami, produttore discografico fiorrentino, disc jockey e compositore italiano considerato una figura di culto nel panorama new wave e Italo disco.

Info e prenotazioni 345 415 5727

Si ricorda che per accedere al locale sarà necessario prenotare ed esibire regolare Green Pass.

Per informazioni sul Casa Mia: Max Giannini 334 195 1996

info@casamiaclub.it

