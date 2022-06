Eugenia Post Meridem in concerto a LaClaque

Per l’ultimo evento targato "Code war" della stagione primaverile il palco de LaClaque è di Eugenia Post Meridiem, l’amatissima band genovese che negli ultimi anni ha solcato festival nazionali e internazionali tra i più interessanti. Subito dopo il live, il dj-set a quattro mani di Franco e DJ Autogrill fino chiusura.

Eugenia Post Meridiem prende forma nell’estate del 2017 quando Eugenia (voce, chitarra), dopo tre mesi di viaggi, esperienze e intensa elaborazione di brani a Lisbona, incontra Matteo, bassista e musicista elettronico, Giovanni, chitarrista psichedelico e Matteo, batterista orientato al jazz. L’incontro ha portato alla creazione di una serie di brani che, oltre a mostrare una voce meravigliosa e notevoli potenzialità di songwriting, rivelano attraverso gli arrangiamenti, influenze soul, indie e una spiccata inclinazione alle contaminazioni psichedeliche anni ’60 e ’70 finemente combinate con le più ruvide sonorità anni ’90 e punto d’incontro dei quattro differenti background musicali.

Nell’ agosto 2018 al Big Snuff Studio di Berlino la band registra il suo primo lavoro in studio: In Her Bones, che viene pubblicato l’11 ottobre 2019. Nell’estate e autunno del 2019 i ragazzi portano il loro primo album in giro per l’Italia. La band viene anche selezionata per suonare al Esns Festival (Groninghen, Olanda) e al Ment Festival (Lubiana, Slovenia) nel gennaio e febbraio 2020, al Waves Festival (Vienna, Austria) nel settembre 2020 e viene scelta per partecipare al programma INES #talent 2020. Rolling Stone Italia ha inserito Eugenia Post Meridiem tra le venti promesse musicali italiane per il 2020. Nell’estate del 2021 la band fa uscire due nuovi pezzi registrati presso il Fonoprint Studio di Bologna. Nel settembre dello stesso anno ritorna a suonare all’estero con un concerto al MIL Festival (Lisbona, Portogallo) e uno al Reeperbahn Festival (Amburgo, Germania).