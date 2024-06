Etherea Universo digitale - III edizione

L’arte digitale entra nei palazzi storici di Genova. Nella splendida cornice di Palazzo Doria Carcassi, la terza edizione della rassegna d’arte contemporanea multimediale Etherea Universo digitale propone tre appuntamenti dedicati al multimediale e alla sua applicazione nell’arte contemporanea.

La rassegna si apre giovedì 20 giugno alle 18.00 con la mostra “Echi del tempo nell’arte del terzo millennio”, le opere di sette artisti internazionali provenienti da città e paesi diversi, dialogano con le tele dei grandi maestri del 600 che abitano le sale del piano nobile del Palazzo, sede della Fondazione Carige.

La mostra, curata da Virginia Monteverde e promossa dal MAIIIIM e Art Commission, sarà presentata dal critico Ennio Bianco, tra i massimi esperti in arte digitale. Sette gli artisti in mostra: Federico Bonelli (vive ad Amsterdam), Marcela Cerrnadas, (argentina, vive a Siviglia), Cristiano Cesolari (vive a Berlino), Pier Giorgio De Pinto (vive in Ticino, Svizzera), Lory Ginedumont (francese, vive a Genova) Igor Imhoff (vive a Venezia), Fukushi Ito (giapponese, vive a Milano).

“Viviamo i giorni del trionfo dei Trasformers, le formidabili architetture di intelligenza artificiale che hanno ottenuto risultati impressionanti. Molti compiti difficili per gli esseri umani sono semplici da gestire per i computer, tuttavia la percezione e l’elaborazione sensoriale, che sono naturali per gli esseri umani, sono difficili da padroneggiare per le macchine. Il senso del tempo, della storia, dei miti, così come il senso del dubbio e dell’errore sembrano, per ora, non appartenere a questo mondo digitale, ed è proprio su questo terreno che muovono le ricerche e le sfide degli artisti di Etherea 2024.

Nelle loro opere, realizzate con gli strumenti digitali e in particolare con quelli messi a disposizione dall’AI, ritroviamo le riflessioni sui processi di conoscenza che hanno segnato la storia dell’umanità, sulla storia dell’arte, sul paesaggio antropizzato, sulla percezione visiva. Una esposizione, quindi, che si contrappone alla Instant Art dei social network, per offrirsi invece ad “una consumazione lenta”, ad un dialogo silenzioso e proficuo fra artista e spettatore.” (Ennio Bianco)

Gli incontri

Venerdì 28 giugno alle 18.00 “L’Arte nell’universo quantistico - Intelligenza futura “, Bettina Bush incontra Alberto Diaspro, professore ordinario di Fisica a UniGE e direttore di ricerca IIT Istituto Italiano di Tecnologia. Emozioni e forme, osservazione o sensazioni estetiche? L’intelligenza come interconnessione, l’intelligenza futura perchè “Il passato e il presente sfioriscono – li ho riempiti, li ho svuotati. Insisto: riempirò la mia prossima piega del futuro.” scriveva a proposito di moltitudini Walt Whitman.

Venerdì 5 luglio ore 18.00 “Tempi virali, tempi virtuali” Angelo Pretolani e Roberto Rossini, direttori del programma PASC (Performance Art Studies Center) del MAIIIM, incontreranno in remoto l’artista performer Francesca Fini. Artista interdisciplinare che opera attraverso il cinema sperimentale, l’animazione digitale, i nuovi media, l’installazione e la performance art. Sia i suoi lavori dal vivo sia quelli virtuali sono un mix di media tradizionali, tecnologia lo-fi, dispositivi di progettazione dell’interazione, generative audio e video. Il confronto prenderà in esame temi di estrema attualità, nell’ambito di una più vasta riflessione sul ruolo del corpo e delle sue possibili estensioni tecnologiche nella società contemporanea.