Eterna-Mente, nuova mostra d'arte contemporanea di Divulgarti

Si inaugura a Genova, venerdì 12 marzo 2021, presso CAD Creativity Art Design, Palazzo Saluzzo dei Rolli, via Chiabrera 7/2, la mostra d'arte “Eterna-mente”. La mostra, curata da Loredana Trestin con la collaborazione di Maria Cristina Bianchi, l'ideazione dell'Associazione ARconTE e l'organizzazione di Divulgarti, si tiene dal 12 al 26 marzo 2021, con opere di artisti provenienti da diverse parti del mondo.



Con "eterna-mente" si intende qualcosa che duri per sempre, un sentimento o una situazione che coinvolgano il pensiero, la creatività. Non sappiamo se la mente può durare in eterno, ma ogni persona cerca di aumentare le proprie capacità cognitive, le informazioni, le esperienze, di prepararsi per dare cose sempre migliori al mondo in cui viviamo. Gli artisti selezionati per questa mostra d'arte contemporanea auspicano che almeno un "frame" di creatività, di vita, di arte possa fermarsi dentro di noi, in ciascuno di quanti guardano all'opera d'arte. Eterna-mente.

With "eternal-mind" we mean something that lasts forever, a feeling or a situation that involves thought, creativity. We do not know if the mind can last forever, but each person tries to increase their cognitive abilities, information, experiences, to prepare to give better and better things to the world in which we live. The artists selected for this contemporary art exhibition hope that at least one "frame" of creativity, of life, of art can stop within us, in each of those who look at the work of art. Eterna-mente.

Il vernissage della mostra “Eterna-mente” è alle ore 17.30 di venerdì 12 marzo 2021 e l'esposizione resta aperta sino al 26 marzo 2021, con orario 14 – 18 dal lunedì al venerdì, sabato su appuntamento.

Gli artisti selezionati e in esposizione sono: Alessio Costantini, Teresa Di Miceli, Annette Doberstein - 2do.art, Maria Evseeva, Marco Galli, Justina Januškevičiūtè, Yoko Kitazaki, Andrés López Blasco, Livia Messina, Carina Schreiner - 2do.art, Francesco Sciacca, Concha Silva, Virginia Tozzi, Anđela Tucaković.