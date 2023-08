Il CAD - Creativity Art Design vi invita a conoscere più da vicino la mostra d'arte "Etere Caleidoscopico: un viaggio astratto nelle emozioni", personale dell'artista Andrea Langensiepen curata da Loredana Trestin presso gli spazi del CAD Creativity Art Design di Palazzo Saluzzo dei Rolli.

Le porte si apriranno a partire da venerdì 1° settembre 2023, e sarà possibile visitarla dal martedì al sabato dalle 14:30 alle 18:30 in Via Chiabrera 7/2, al piano nobile del palazzo. La mostra terminerà venerdì 13 ottobre 2023. Il giorno venerdì 15 settembre 2023 alle ore 18 si terrà il Vernissage, che prevederà la partecipazione dell'artista Andrea Langensiepen, con la quale il pubblico potrà entrare in contatto diretto e apprezzare i suoi quadri da vicino, tramite le parole della loro creatrice.

Le parole del curatore: “Etere Caleidoscopico: Un Viaggio Astratto nelle Emozioni" è un titolo di mostra che evoca un senso di enigma e curiosità, invitando il pubblico a immergersi in un mondo di sensazioni e immagini inaspettate. La parola "Etere" suggerisce un'atmosfera eterea e intangibile, come se l'arte stessa potesse sollevarsi verso dimensioni sconosciute, avvolgendo l'esperienza emotiva in una danza sospesa tra il visibile e l'invisibile. Il termine "Caleidoscopio" aggiunge un elemento di dinamicità e varietà, come un vortice di colori e forme in movimento costante, che richiama la molteplicità e la complessità delle emozioni umane.

L'artista Andrea Langensiepen sembra intraprendere un viaggio astratto, trasportando il pubblico in un territorio inesplorato e sconosciuto, dove le emozioni si fondono con l'arte stessa. Le opere di Langensiepen si presentano come finestre aperte sul mondo interiore, un vortice di stati d'animo, sentimenti e pensieri, catturati e resi tangibili attraverso forme e colori, che riflettono il flusso incessante dell'esperienza umana. Nelle sue opere, Langensiepen esplora una vasta gamma di tecniche artistiche e materiali, creando uno stile unico che riflette la sua personalità e il suo modo unico di percepire il mondo. Le sue creazioni potrebbero mescolare elementi astratti e figurativi, permettendo al visitatore di immergersi in un'esperienza artistica straordinaria e coinvolgente. Questa molteplicità di approcci artistici potrebbe essere un riflesso delle diverse sfaccettature delle emozioni umane, in cui ciò che è chiaro e definito si fonde con ciò che è sfumato e sfuggente.

Il caleidoscopio, oltre a essere un simbolo della varietà emotiva, rappresenta anche la trasformazione continua delle emozioni, dove i sentimenti si intrecciano e si rivelano in modi imprevedibili. Attraverso la sua arte, Langensiepen sembra rivelare gli strati più profondi dell'animo umano, riflettendo la complessità e la ricchezza dell'esperienza di essere vivi. Ogni opera potrebbe essere una finestra sull'anima, un frammento di realtà interiore espressa attraverso l'uso sapiente di colore, forma e composizione, che permette ai visitatori di immergersi in un mondo di sensazioni e connessioni intime.

In conclusione, "Etere Caleidoscopico: Un Viaggio Astratto nelle Emozioni" offre un'esperienza artistica intrisa di mistero e profondità. Attraverso la sua arte, Andrea Langensiepen ci invita a esplorare il meraviglioso e complesso mondo delle emozioni umane, che si trasformano come un caleidoscopio, creando un dialogo intimo tra l'artista e il pubblico, e svelando la ricchezza e la bellezza dell'esperienza umana.

Curatela: Loredana Trestin

Segnalatore critico: Anna Poddine