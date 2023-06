Estate a Villa Bombrini: tanti eventi a ingresso gratuito con musica, danza e teatro

Parte sabato 24 giugno la 15esima edizione di Estate a Villa Bombrini, che fino al 10 agosto animerà il parco della settecentesca villa corniglianese con serate di musica, danza e teatro per tutti i gusti e per tutte le età. Si inizia con la danza nelle sue diverse declinazioni: da International Dance Festival & Competition Around The World (24-25 giugno), al festival di danza contemporanea Fuori Formato (27-28-29 giugno), per finire con lo spettacolo All you need is love (20 luglio).

Ampio spazio anche al teatro, con l’Acquedotto a Villa Bombrini (18-25-27 luglio), il Festival in una notte d’estate (con Il Gattopardo, il 26 luglio nei saloni della villa) e Oceano Mare – La zattera della Medusa (30 luglio).

Gli eventi clou della rassegna sono dedicati al grande jazz, con la straordinaria partecipazione di una vera star: il sassofonista statunitense Scott Hamilton che il 21 luglio, insieme al suo quartetto, sarà protagonista di una performance a ingresso gratuito. L’appuntamento col jazz e la soul music prosegue per altre due serate, in compagnia di Bansigu Big Band (14 luglio) e di The Zena Soul Syndicate (28 luglio).

Confermano la loro presenza in cartellone il Lilith Festival (12-15 luglio) con proposte anche internazionali, il Palco sul Mare Festival (3-4-10 agosto) all’insegna di musica e cabaret e All That Music (5-6 agosto), mentre la presenza delle realtà territoriali sarà assicurata dalla Festa Popolare della Pro Loco (6-9 luglio) e dal Festival della Band Genovesi (22-23 luglio).

Accanto alla musica, non mancherà una serata contro il bullismo: Tutti in moto contro il bullismo (2 luglio) sarà un importante momento di confronto con specialisti del settore.

Ingresso libero e gratuito per la maggior parte degli spettacoli.

Info e programma su www.percornigliano.it/eventi-a-villa-bombrini/ e sulle pagine Fb e Ig @villadurazzobombrini