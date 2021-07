“Estate con le stelle”, la rassegna a Santa Margherita Ligure

Torna anche quest'anno, a Santa Margherita Ligure, la rassegna culturale “Estate con le stelle”, organizzata dai Servizi bibliotecari del Comune, in collaborazione con l’Associazione culturale Kòres. I primi quattro incontri si terranno nel parco di Villa Durazzo. Il quinto e ultimo incontro a Spazio Aperto in via dell’Arco. Si tratta di conferenze scientifiche a carattere divulgativo.

Il programma completo

Lunedì 12 luglio, ore 18, al parco di Villa Durazzo (tensostruttura) conferenza scientifica su “La Cosmologia nella Divina Commedia”, a cura di Alba Zanini, fisico nucleare I.N.F.N. – Torino, Enrica Melossi, editor, e Erica Giacosa, esperta di editoria.

Giovedì 22 luglio, ore 18, al parco di Villa Durazzo (tensostruttura) conferenza scientifica su “I raggi cosmici, messaggeri dell'Universo: dalla scoperta alle radiazioni di fondo”, a cura di Alba Zanini, fisico nucleare I.N.F.N. – Torino.

Lunedì 16 agosto, ore 18, al parco di Villa Durazzo (tensostruttura) conferenza scientifica su “Vita e morte delle stelle: dalle nubi di polvere cosmica all’esplosione delle supernovae. L'evoluzione del cosmo attraverso la storia delle stelle”, a cura del Prof. Paolo Lipari – Università La Sapienza e della Prof.ssa Silvia Vernetto – INAF.

Martedì 17 agosto, ore 18, al parco di Villa Durazzo (giardino all'italiana, in caso di maltempo Villa San Giacomo) conferenza scientifica su “La scienza tra ghiacci e pinguini: studiare il sole a 3.000 metri in Antartide. Un'esperienza emozionante tra ghiacci e cielo, studiare il cosmo in una situazione quasi irreale”, a cura del Dott. Alessandro Liberatore (AntarctiCor, Coronagrafo antartico per l'Esperimento del programma antartico di coronagrafia solare estremo).

Martedì 24 agosto, ore 18, a Spazio Aperto di via dell'Arco 38 conferenza scientifica su “Dallo Spazio alla Terra: le ricadute delle attività spaziali nella vita di tutti i giorni”, a cura della Prof.ssa Maria Cristina Falvella ASI-ESA, presidente della Fondazione Amaldi. Uno spaccato della New Space Economy, le attività economiche collegate alla conquista spaziale.

Tutti gli incontri sono a ingresso libero sino ad esaurimento posti.