“Estate dei Santi” a Portofino: eccellenze enogastronomiche in piazzetta tra grandi vini e castagne

Le eccellenze enogastronomiche tornano protagoniste nella Piazzetta di Portofino con il ritorno dell’“Estate dei Santi”. La rassegna, giunta alla sua undicesima edizione, si dividerà in due appuntamenti molto attesi in riva alla perla del Tigullio, in programma entrambi mercoledì 1° novembre: si parte con il ritorno di “Portofino Di Vino”, percorso di degustazione, originariamente programmato per domenica 29 ottobre e poi rinviato per maltempo, che ogni

anno porta in Piazzetta alcuni tra i migliori produttori italiani.

Per l’occasione sono previste degustazioni con qualificati sommeliers AIS e rinomati produttori. Trentasei saranno le aziende partecipanti a rappresentare dieci regioni italiane. Otto saranno invece i produttori liguri presenti (Liquori di Liguria, Raomino, Mitili & Mitili, Albana La Torre, Walter De Batté, Prima Terra, Villa Cambiaso, Cantina Cinque Terre, Jamin, Portofino Gin, Ca du Ferrà, Delisea). I ricavi della giornata saranno devoluti anche quest’anno all’Istituto Pediatrico Giannina Gaslini alla onlus “La Rianimazione dei Bambini”. La manifestazione è organizzata da Emanuela Cattaneo di Winterose Wine Bar, grazie anche alla sponsorizzazione della Banca Passadore. Gli eventi legati alla buona tavola non finiscono qui: sempre mercoledì 1° novembre torna il tradizionale appuntamento con la Castagnata in piazza, appuntamento organizzato dai volontari di S. Anna di Rapallo.