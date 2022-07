“Un'estate di cinema”, la rassegna all'Arena Albatros di Rivarolo

Da mercoledì 6 luglio a domenica 21 agosto, l'Arena Albatros di Rivarolo (via Roggerone 8) proporrà a tutti gli appassionati cinefili una rassegna cinematografica con i migliori titoli della stagione e le anteprime più attese. “Un'estate di cinema” accompagnerà gli spettatori per tutte le sere senza eccezione, a partire dalle ore 21:30.

Da “Belfast” a “Top Gun”, da “Il ritratto del duca” a “È stata la mano di Dio”, fino ad arrivare ai più piccoli con “Encanto” e “Minions II”. Tutta la programmazione è disponibile su www.albatroscinema.it.

L'arena si trova a fianco del cinema, la biglietteria apre alle ore 21 e il servizio di prevendita è sempre disponibile sul sito. Disponibili parcheggio gratuito e servizio bar. In caso di annullamento per maltempo il biglietto resta valido per un altro titolo.

Biglietto intero: 6.50 euro, over 60 6 euro, ragazzi con meno di 10 anni 5.50 euro, soci DLF 5 euro.