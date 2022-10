"Esseri speciali", una tavola rotonda per parlare di bambini, bambine, donne e violenza

"Esseri speciali. I bambini, le bambine e le donne che subiscono violenza di genere nelle separazioni". Una tavola rotonda organizzata dal "Centro per non subire Violenza" e UDI, presso la Biblioteca Berio, Sala Chierici, venerdì 21 ottobre 2022, dalle ore 9:30 in poi.

Un'occasione importante per parlare di un tema purtroppo molto attuale prendendo spunto dal libro della scrittrice, insegnante genovese Federica Storace "Sei un essere speciale. Donne e Uomini raccontano la generatività" Erga Edizioni. L'evento vedrà numerosi interventi di spessore professionale e culturale: Daniela Marziano, Monica Dagnino, Alessandra Montanini, Elisabetta Paoli, Antonella Penati, Chiara Bellini, Emanuela Cordella, Maria Neri. Concluderà il dibattito Valeria Valente, presidente commissione femminicidio Senato.

Grazie al patrocinio del Comune di Genova e del Municipio I Centro Est, con la partecipazione dell'Ordine degli Assistenti Sociali, una sinergia per confrontarsi ed affrontare una sfida fondamentale per il futuro.