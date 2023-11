Inaugura l'esposizione “Rigenerare”: artigiani, designers e nuovi percorsi dell'Upcycling

In occasione dell'inaugurazione dell'esposizione “Rigenerare”, venerdì 1° dicembre alle 18:30 in Vico del Duca 35r a Genova, alVerde Aps presenta al pubblico la sua nuova sede: un luogo laboratoriale, espositivo, di incontro e di scambio, uno sportello informativo nel centro della Cittá. alVerde nasce a Genova nel 2012 per promuovere strategie per la diffusione dell'Economia Circolare, attraverso un Repair CafÉ, esposizioni, workshops, attività sul territorio, pubblicazioni e ricerca.

RIGENERARE, la tradizionale esposizione di Design e Artigianato di Upcycling ritorna dopo le precendenti edizioni avvenute presso Vico Angeli 21 e Retroscena, in epoca pre Covid. Saranno esposte creazioni di designers provenienti da Genova e non solo, che promuovono un differente concetto di produzione basato sulla valorizzazione del materiale oltre il termine del ciclo di vita del prodotto, contro il consumismo e per la valorizzazione del pezzo unico lavorato a mano.

Gli espositori genovesi sono: Stefano Bomarsi, Monica Colombara - Apefuribonda, Francesca Sacco, Scarta, PerInciso, Bomull lab, Emanuela Musso, Alidarte Elena Posca. Da fuori Genova: Acciughine Riciclo Design (Livorno), Opificio Imaginario (Meda), Adagio.avv.s (Giussano), Ilab.yoga.upcycling (Roma), Pielderueda (Massa).

L'esposizione, una parte dell'allestimento e delle attività del Centro del Riuso sono cofinanziate e coprogettate dal Patto di Sussidiarietà per il Centro Storico al quale alVerde ha aderito partecipando ai lavori del Tavolo di Economia Circolare della Maddalena.

Info sul sito www.al-verde.org