"Esplora il museo", laboratorio creativo sulle orme del capitano D'Albertis

Con la riapertura di Castello D'Albertis Museo delle Culture del Mondo, tornano le attività ludico-didattiche per le famiglie, a cura dell'Area Educativa della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, appuntamenti che attraverso il gioco e il coinvolgimento dei bambini in attività laboratoriali vogliono accompagnarli alla scoperta attiva del museo, della sua storia, delle sue collezioni.

Venerdì 5 dalle 16:30 alle 18 i giovani visitaotri potranno partecipare a "Esplora il museo", un coinvolgente laboratorio per bambini tra i 5 e i 10 anni, durante il quale i ragazzi costruiranno dei binocoli per curiosare meglio nel museo, immaginando di essere dei piccoli esploratori in giro per il mondo, come il Capitano D'Albertis.

Per info e prenotazioni castellodalbertis@solidarietaelavoro.it