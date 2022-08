Escursioni in Val d’Aveto e in Valle Nure con pernottamento al Rifugio Casermette

Il terzo weekend di settembre breve vacanza sull’Appennino ligure-emiliano, ospiti del Rifugio Casermette del Penna.

Il Monte Penna rappresenta una delle migliori destinazioni liguri per osservare il tramonto e le stelle. Al termine del trekking notturno i trekker saranno ospiti del Rifugio Casermette del Penna.

Escursione di notevole interesse ambientale e panoramico, una delle più suggestive dell’Alta Valle Nure. Si costeggia la rive del più grande lago glaciale dell’Appennino ligure-emiliano e si sale sul panoramico Monte Nero, l’unica stazione di pino mugo dell’Appennino settentrionale. Grandiosa la vista del Monte Bue e dal Maggiorasca.

Sabato notte nel Rifugio Casermette del Penna, dove l’ospitalità è il valore aggiunto a due escursioni uniche e irripetibili.

• Possibilità di condivisione del viaggio.

• Iscrizione entro il raggiungimento del numero massimo previsto di partecipanti.

• I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

• Cena al sacco, pernotto e colazione al Rifugio Casermette del Penna

Presentazione

di Enrico Bottino - Trekking promoter

Alcuni accessibili ai soli alpinisti, altri alla portata di tutti, i rifugi sono il primo presidio della montagna, punto di riferimento imprescindibile per gli amanti delle lunghe passeggiate. Sabato 17 e Domenica 18 Settembre, per un week end diverso dall’ordinario si può essere ospiti dell’accogliente Rifugio Casermette del Penna. Circondato da una stupenda foresta di abeti e faggi, il Rifugio è dotato di ogni comfort e fa utilizzo di tecnologie avanzate, a partire dalle fonti di energia rinnovabili. Seppure sia una struttura all’avanguardia, alle Casermette del Penna non sarà mai pregiudicata la figura più romantica di un rifugio, soprattutto al sopraggiungere della notte, quando sarete ospiti di Eva e del suo team dopo l’incredibile trekking serale al Monte Penna, sotto ad un cielo trapuntato di stelle.

L’indomani mattina, fuori dalle camere si avvertirà il piacere della pace e dell’isolamento: ad attendervi ci sarà una colazione animata solo dai profumi e dai rumori della natura, una colazione “incastonata” tra il verde del bosco e il profilo della severa parete del Monte Penna. Quando i turisti torneranno ad essere primi attori del luogo, voi sarete già in Alta Valle Nure, dove ammirare tutta la bellezza del Lago Nero e di alcune delle cime panoramiche più importanti del settore Appenninico ligure-emiliano.

Programma

Sabato 17 settembre – Val d’Aveto / Trekking notturno al Monte Penna: un cielo trapuntato di stelle, ore 15 al Rifugio Casermette del Penna (GE)

Il Monte Penna rappresenta una delle migliori destinazioni liguri per osservare il tramonto e le stelle: qui sono talmente tante che si fa fatica a contarle.

Zaino in spalla e via! Seconda stella a destra questo è il cammino e poi dritto fino al mattino. Un irrefrenabile bisogno di natura: questo è l’impulso che vi porterà sulla cima del panoramico Monte Penna per ammirare il tramonto e il momento magico della blue hour, un gioco di tonalità che spazia dal blu al magenta, ricalcando la silhouette di monti dell’Appennino e delle Alpi. Il fascino del trekking notturno proseguirà nella faggeta dove respirare a pieni polmoni. Preparatevi a tornare bambini una volta giunti al Lago del Penna: spente le torce, in rispettoso silenzio ascolteremo i richiami della natura, puntando alle stelle. C’era una volta…. sembra veramente di essere dentro una fiaba. Sogni, desideri, fantasia: la nostra favola prende forma al Lago del Penna.

• Scheda tecnica. Difficoltà: Media (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: E = Escursionistica). Itinerario che prevede sul percorso una via attrezzata con brevi passaggi non problematici e non esposti (non necessitano l’utilizzo di equipaggiamento specifico) / Dislivello: + - 400 metri circa / Durata della camminata: 4 ore circa / Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e sportivo, scarpe da trekking / Cena al sacco.

Domenica 18 settembre – Valle Nure / Escursione noir: anello del Lago Nero, ore 10 al Passo del Zovallo (PC)

Escursione di notevole interesse ambientale e panoramico, una delle più suggestive dell’Alta Valle Nure. Si costeggiano le rive del più grande lago glaciale dell’Appennino ligure-emiliano e si sale sul panoramico Monte Nero, l’unica stazione di pino mugo dell’Appennino settentrionale. Grandiosa la vista del Monte Bue e dal Maggiorasca.

È vero, nulla da dire, il pino mugo dall'intenso aroma balsamico è celeberrimo per la più classica delle grappe di montagna, però in Alta Valle Nure rappresenta anche un unicum botanico dell’Appennino settentrionale, insieme al raro abete bianco. Anche l’acqua è protagonista di uno dei più suggestivi percorsi ad anello dell’Alta Valle Nure, grazie alla presenza del Lago Nero e del pianoro paludoso “Torbiera Le Buche”, testimonianze di un circo glaciale di centomila anni fa. Il tutto inizierà dal Passo del Zovallo, attraverso la frescura dei boschi, le verdi radure e i grandiosi punti panoramici dal Monte Nero, Monte Bue e della Madonna di Guadalupe del Maggiorasca, tetto della provincia di Genova.

• Scheda tecnica. Difficoltà: Media (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: E = Escursionistica). L’itinerario richiede comunque una certa esperienza in montagna / Dislivello: + - 600 metri circa / Durata della camminata: 5 - 6 ore circa / Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e sportivo, scarpe da trekking / Pranzo al sacco.

Testo di Enrico Bottino – Diritti riservati

NOTE IMPORTANTI

L’itinerario vede la partecipazione di una Guida Ambientale Escursionistica (GAE), figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

DATI TECNICI E LOGISTICI DEL WEEK END

Dati: Sabato 17 Settembre e Domenica 18 Settembre

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

Condivisione del viaggio Condividere il viaggio consente di coprire lunghe distanze in compagnia e partecipare insieme alle spese del carburante e del pedaggio dell’autostrada, risparmiando sui costi di viaggio. Adottando le giuste precauzioni, anche l’auto condivisa può diventare un mezzo di trasporto sicuro ed essere utilizzato per muoversi senza timori per la salute.

Cellulare di servizio: 342.9963552

Ci raccomandiamo di registrare sul vostro smartphone il nostro numero di telefono perché utilizziamo anche WhatsApp per comunicare informazioni urgenti

• Appuntamento: ore 15 al Rifugio Casermette del Penna. Appello, assegnazione delle camere, briefing e si parte. Impostare sul navigatore: Rifugio Casermette del Monte Penna (Attenzione: non impostate “Rifugio del Penna”, altrimenti vi porta in altro luogo che non c’entra nulla con il luogo di ritrovo della nostra escursione guidata)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER LE ESCURSIONI

• 45 euro – La quota comprende l’organizzazione tecnica delle escursioni di Sabato 17 settembre e Domenica 18 ottobre, l’accompagnamento per due giorni della Guida certificata associata GAE, il reportage fotografico di Enrico Bottino. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, la cena al sacco del primo giorno, il pranzo al sacco del secondo giorno, il pernotto e colazione in Rifugio.