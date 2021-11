Esperienze di turismo slow in Valle Sturla, lungo la via della Castagna, tra escursione e merenda

Un castagneto in Val Cichero, una cascina per la raccolta e la conservazione delle foglie, il secchereccio di Irene per l'essiccazione delle castagne e l’attraente Mulino di Belpiano di Mariagrazia, indicano le tappe fondamentali di un viaggio all’insegna del turismo lento e integrato nel territorio. La ricompensa sarà grande anche a tavola, grazie ai sapori dell’Agriturismo Ra Pria, dove si troverà la natura nel gusto di prodotti tipici ottenuti dal frutto dell’"albero del pane".

Presentazione

di Enrico Bottino - Trekking promoter

"Un’esperienza in Valle Sturla unica, irripetibile e autentica. Il vostro viaggio slow inizia sui sentieri dell’Appennino, dove le antiche fustaie d’incomparabile bellezza sopravvivono nei boschi. Domenica mattina vi concederete una piacevole camminata in un castagneto, per momenti di connessione con la natura in serenità. Una pace in Val Cichero che segna anche la rivincita del marrone, da tonalità triste a tinta must dell’autunno, un colore che trasmette l’idea del fascino sbiadito d’un vecchio film.

Passeggiando nel bosco crescerà la voglia di castagne e di cose semplici: arriveranno, tranquilli, dovrete solo sapere aspettare. Il tempo scopre ogni cosa e soprattutto lei, la castagna, “reciterà a soggetto” tutto il giorno. Infatti, dopo aver condiviso il pranzo al sacco dinanzi al Monte Ramaceto, dalla singolare forma ad anfiteatro, vi sposterete nell’ambiente angusto e caldo dell'essiccatoio di Irene, in località Recroso, che sarà teatro di emozioni come le fiabe per bambini.

I colori dell’autunno vi porteranno a Belpiano: ad aspettarvi, in fondo ad una stradina campestre circoscritta da castagni secolari, sarà il Mulino di Ra Pria.

L’architettura del mulino racchiude la storia e la conserva grazie anche alla passione di Maria Grazia Sbarboro e Mario Costa: nella stanza del mugnaio, le loro parole vi consentiranno di capire come il castagno fosse custode di riti e consuetudini che cadenzavano la vita quotidiana della gente. L’opera dell’uomo non si limitava alla raccolta degli acheni, ma era subordinata alla cura stessa degli alberi, per migliorarne la qualità e garantire una produzione costante. All’interno delle comunità appenniniche vigevano consolidate usanze per la tutela e lo sfruttamento del bosco; gli stessi feudatari e i signori locali, attraverso Statuti, disciplinavano l’impianto e l’utilizzo dei castagneti.

Consultando documenti, recuperati da scafali impolverati di vetusti locali civici, si apprendono le regole stabilite per l’innesto di castagni selvatici e per la cura dei boschi. Altre consuetudini erano invece dettate dallo spirito di collaborazione e di aiuto reciproco delle famiglie contadine. Nel pomeriggio quella voglia di castagne e di cose semplici sarà prossima ad essere realtà, grazie alla Merenda di Ra Pria, che rispetta la tradizione delle cose semplici ma genuine. Anche a tavola la ricompensa sarà grande e la soddisfazione impagabile".

Pausa di piacere

Camminare, ascoltare ma anche riconciliarsi con il cibo: poterlo fare a fianco ad un monumento d’interesse storico-culturale è qualcosa di eccezionale, come la “Merenda di Ra Pria”, servita presso il Mulino alle ore 16 circa, in un ambiente semplice e accogliente. Tutto è spontaneo e sano, a chilometri zero, con i prodotti del vicino Agriturismo Ra Pria.

Le proposte:

• Pelate: castagne sbucciate e bollite – Il risultato sono dei bocconcini dolci e morbidi che si mangiano uno dietro l’altro

• Castagnaccio con ricotta – È uno dei dolci autunnali più gradito, si ottiene con farina di castagne, acqua, olio extravergine di oliva, pinoli, uvetta e, in questa variante, lo presentiamo accompagnato dalla ricotta.

• Montebianco classico – Un dolce tipico al cucchiaio e la versione classica è senza dubbio quella dell’impasto a base di castagne

Frixieu – Una specie di frittelle di pasta lievitata che riportano in auge la tradizione delle friggitorie di un tempo.

Pan Martìn – Un pane povero della tradizione contadina. Rarissimo da trovare. Pane dal caratteristico colore scuro e dall'aroma delicatamente dolce che gli viene conferito dalla presenza della farina di castagne nella miscela di preparazione. Il Pan Martìn viene cotto sotto il testo già caldo su un letto di foglie di castagno per un'ora e mezza. Questo tipo di pane scuro, di tradizione domestica, prese il nome di Pan Martìn probabilmente dal giorno di San Martino, 11 novembre, quando era pronta la farina di castagna. Testo Agri Liguria.

Salumi – Immancabili. Ottenuti da animali lasciati liberi di pascolare in natura.

Dati tecnici e logistici

L’itinerario vede la partecipazione di una Guida Ambientale Escursionistica (GAE), figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

Data: domenica 14 novembre. Tipologia itinerario: percorso escursionistico con merenda

Iscrizione obbligatoria entro le ore 18 di venerdì 12 novembre oppure al raggiungimento del numero massimo previsto di partecipanti. Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza. In caso di rinuncia, si prega di avvertire tempestivamente. L’evento verrà confermato entro le ore 20 di venerdì 12 e solo al raggiungimento di un numero minimo di iscritti.

Quota di partecipazione all’evento outdoor: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione, la promozione e l’accompagnamento di una Guida Ambientale ed Escursionistica. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, il pranzo al sacco, la “Merenda di Ra Pria”.

Quota “Merenda di Ra Pria”: 10 euro da versare direttamente all'agriturismo. La merenda comprende: pelate (castagne sbucciate e bollite), castagnaccio con ricotta, montebianco, frixieu, Pan Martìn, salumi. In ottemperanza al decreto emergenza covid-19 è obbligatorio il Green pass. Segnalare eventuali vostre allergie e intolleranze alimentari entro le ore 20 di venerdì 12 novembre.

Appuntamento ore 09:30 presso il parcheggio vicino alla Basilica di San Salvatore dei Fieschi.

Fine escursione ore 14:00 circa. Segue trasferimento in auto all’essiccatoio di Irene, località Recroso, passeggiata tra i castagni secolari di Mariagrazia e visita al Mulino di Ra Pria, merenda all’Agriturismo Ra Pria. Ore 17:00 circa… liberi tutti

Pranzo al sacco

Merenda Ra Pria

Difficoltà: Semplice (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: T = Turistica).

Dislivello escursione: 100 metri circa

Lunghezza del percorso: 5 chilometri a/r

Durata della camminata: 2 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide, visita al secchereccio, al mulino e merenda.

Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e sportivo, scarpe da trekking, un capo caldo.