"Trekking for climate" e archeologia industriale: le escursioni del Beigua Geopark tra Arenzano e la Val Cerusa

La migrazione degli uccelli sta cambiando? A questa domanda si proverà a trovare risposta sabato 13 novembre nel terzo e ultimo appuntamento con Trekking for climate, il programma di escursioni didattiche del Beigua Geopark che affrontano il tema dei cambiamenti climatici.

Insieme all'esperta del Parco si visiterà il Centro Ornitologico di Case Vaccà e si raggiungerà l'altana sulle alture di Arenzano, dove verranno approfonditi i diversi aspetti della migrazione, l'imponente spettacolo che stagionalmente va in scena nei cieli del Beigua. Si capirà così come i cambiamenti climatici stanno influenzando e influenzeranno nel prossimo futuro il comportamento dell'avifauna.

L'escursione, adatta a tutti, durerà l'intera giornata con pranzo al sacco; prenotazione on-line obbligatoria entro venerdì alle ore 12, iniziativa gratuita (Green Pass obbligatorio per accedere al Centro Ornitologico).

Domenica 14 novembre invece si seguiranno le creuze che da Voltri salgono verso la Val Cerusa sulle tracce del recente passato del nostro territorio, una nuova esperienza di archeologia industriale in collaborazione con l'associazione INGE (Associazione per la promozione e la diffusione della cultura e del patrimonio industriale a Genova e in Liguria).

Si scopriranno le antiche vie d'acqua che alimentavano le cartiere e le ferriere che allora costituivano un fiorente polo industriale. Si chiuderà la giornata in dolcezza con la visita al laboratorio della Pasticceria Sambuco per assaggiare i golosi prodotti "Gustosi per natura".

L'escursione, adatta a tutti, durerà l'intera giornata con pranzo al sacco. Prenotazione on-line obbligatoria entro sabato alle ore 12; costo € 10,00 a persona (Green Pass obbligatorio per la visita al laboratorio di pasticceria).

Per il rientro a Voltri suggeriamo l'uso dell'autobus di linea (dotarsi di biglietto).

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)