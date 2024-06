Valli del Parco dell'Aveto, tutte le escursioni guidate per l'estate 2024

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Con l’inizio della stagione estiva partono anche le escursioni guidate in Val d'Aveto a cura del Consorzio Ospitalità Diffusa "Una Montagna di Accoglienza nel Parco". Un calendario fitto di appuntamenti per non perdersi nessuna delle esperienze che offre il territorio.

Calendario

Domenica 16 giugno

Visita guidata Nascio & Cassagna

- Durata: mezza giornata

- Punto di ritrovo: ore 9:45 a Nascio - Ne (presso il parcheggio)

- DIifficoltà: F (Facile)

Prenotazione attraverso modulo online

Domenica 30 giugno

Escursione Monte Maggiorasca

- Durata: giornata intera

- Punto di ritrovo: ore 10:00 a Rocca d'Aveto - S. Stefano d’Aveto (davanti al Bar Giulio)

- DIifficoltà: E (Escursionistico)

Prenotazione attraverso modulo online

Sabato 13 luglio

Escursione Lago delle Lame

- Durata: giornata intera

- Punto di ritrovo: ore 10:00 in Loc. Lago delle Lame - Rezzoaglio

- DIifficoltà: E (Escursionistico)

Prenotazione attraverso modulo online

Domenica 14 luglio

Escursione Anello di La Villa percorso

- Durata: mezza giornata

- Punto di ritrovo: ore 9:45 in Loc. La Villa - S. Stefano d’Aveto (presso Ristorante Montesanto)

- DIifficoltà: F (Facile)

Prenotazione attraverso modulo online

Domenica 21 luglio

Escursione Sentiero del Minatore

- Durata: Full Day

- Punto di ritrovo: ore 10:00 in Loc. Corte di Reppia - Ne

- DIifficoltà: E (Escursionistico)

Prenotazione attraverso modulo online

Domenica 4 agosto

Escursione Monte Groppo Rosso

- Durata: giornata intera

- Punto di ritrovo: ore 9:45 in Loc. Rocca d'Aveto

- DIifficoltà: E (Escursionistico)

Prenotazione attraverso modulo online

Venerdì 9 agosto

Escursione Il Sentiero dei Monaci

- Durata: giornata intera

- Punto di ritrovo: ore 10:00 presso l’Abbazia di Borzone - Borzonasca

- DIifficoltà: E (Escursionistico)

Prenotazione attraverso modulo online

Sabato 24 agosto

Visita guidata S. Stefano d'Aveto

- Durata: mezza giornata

- Punto di ritrovo: ore 9:30 a S. Stefano d’Aveto in Piazza Del Popolo (presso il Municipio)

- DIifficoltà: T (Turistico)

Prenotazione attraverso modulo online

Domenica 8 settembre

Escursione sul RAMACETO da Ventarola

- Durata: giornata intera

- Punto di ritrovo: ore 9:30 in Loc. Ventarola - Rezzoaglio

- DIifficoltà: E (Escursionistico)

Prenotazione attraverso modulo online

Domenica 13 ottobre

Escursione Foresta dello Zatta dal Passo del Bocco

- Durata: giornata intera

- Punto di ritrovo: ore 10:00 in Loc. Passo del Bocco - Mezzanego

- DIifficoltà: E (Escursionistico)

Prenotazione attraverso modulo online

TERMINE PER LE PRENOTAZIONI:

Entro le ore 12:00 del giorno precedente

TARIFFA a persona:

- Giornata intera: 20 euro, 8 euro bambini 6-12 anni, gratis bambini fino a 5 anni

- Mezza giornata:15 euro adulti, 5 euro bambini 6-12 anni, gratis bambini fino a 5 anni

INCLUDE: una guida ambientale escursionistica qualificata

IN CASO DI PIOGGIA:

L’evento è confermato anche in caso di pioggia, a meno che non sia diramata una qualsiasi allerta meteo (gialla, arancione, rossa), o a discrezione della Guida.

INFO:

- Tel. +39 334 61 17 354 con messaggio SMS o Whatsapp