Ripartono le escursioni estive a Lavagna, si comincia con la Valle dei Berissi

Ripartono le escursioni organizzate dal Comune di Lavagna per il periodo estivo. Anche quest'anno l'accompagnamento è affidato a guide ambientali esperte del territorio che sapranno interessare i partecipanti non solo accompagnandoli in percorsi meravigliosi dalle vedute panoramiche di incredibile bellezza, ma anche raccontando il territorio con la storia e la tradizione.

La novità di quest'anno è la collaborazione con il Comune di Cogorno per valorizzare i nuovi percorsi realizzati e presentati a febbraio 2022 che interessano la zona del Monte San Giacomo e del Monte Capenardo. Una collaborazione strategica fortemente voluta da entrambi i Comuni come dichiara l' Assessore al Turismo Elisa Covacci: "Ringraziamo per il supporto e l'impegno l'Associazione Pietre Parlanti e l'organizzazione di Antonella Riccardi di Primetime Viaggi, sempre pronte ad accogliere con entusiasmo la nostra richiesta di far conoscere il nostro territorio". Anche la Vicesindaco Enrica Sommariva ha aderito immediatamente al progetto che coinvolge entrambi i comuni con un unico obiettivo: "Quello di far scoprire il nostro territorio e la sua bellezza paesaggistica e di storia".

Si comincia domenica 26 giugno con l'escursione nella Valle dei Berissi: salita San Bernardo, sentiero del Rio Fravega, Mulino Raffo, Crocetta, Santa Giulia con rientro a Lavagna.

Durata di circa 6 ore, partenza ore 8:30, costo 5 euro o 10 euro se con assicurazione. Obbligatoria la prenotazione presso IAT allo 0185 367272, info su lavagnaturismo.it o scrivendo a iat@comune.lavagna.ge.it.