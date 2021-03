"Le vie dell'ardesia": escursione alla scoperta delle crêuze di Lavagna

Domenica 21 marzo alle ore 10 si terrà l'escursione "Le vie dell'ardesia" a Lavagna.

Si ripercorreranno le splendide crêuze che in passato hanno visto generazioni di uomini e di donne lavorare e faticare in questo territorio tanto bello quanto aspro. Non è facile districarsi tra i numerosi sentieri e le tante scalinate che si arrampicano da Lavagna al Monte San Giacomo: questo che si andrà a percorrere è uno dei percorsi più intuitivi e panoramici.

Dalla basilica di Santo Stefano, nel centro di Lavagna, si arriverà a Cogorno e quindi sul monte San Giacomo. Attraverso il panoramico crinale che porta al monte Capenardo, gireremo in discesa su antiche scalinate fino a Santa Giulia, per ritornare a Lavagna.

Ritrovo e partenza: ore 10 Basilica di Santo Stefano a Lavagna.

L’itinerario proposto non presenta particolari difficoltà ma non sono da sottovalutare il dislivello in salita e in discesa e la tipologia del sentiero in buona parte su scalinate di pietra scivolose in caso di umidità. Richiede un minimo di allenamento e di abitudine a camminare su certe tipologie di percorsi.

La gita viene accompagnata da Luigi Bocca, Guida Naturalistica ed Escursionistica e animatore del blog "Io mi muovo", e verrà condotta nel rispetto delle norme AntiCovid.

L'escursione, lunga circa 14 km per una durata di 4,30-5 ore, si terrà solo con meteo idoneo al tipo di percorso.

Info e iscrizioni: inviare nome, cognome e telefono dei partecipanti su messenger alla pagina Facebook o direttamente alla guida con WhatsApp o sms 335.6908513

Contributo escursione: 10 euro

