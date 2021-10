Vesima, Crevari e farinata: l'escursione

L’anello escursionistico di Crevari e Vesima sorprenderà i partecipanti grazie anche a uno “street food” tipicamente ligure, da consumare in spiaggia a fine giornata: la celeberrima farinata di Veximà. Uno spuntino veloce, simbolo della tradizione genovese, prima di rientrare a casa

Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza.

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria.

Presentazione

di Enrico Bottino - Trekking promoter

"Bisogna muoversi indipendentemente dalle Alpi e dall’Appenino, senza seguire il mito dei luoghi alti. Non è necessario avere un atteggiamento sacrale per la montagna per sentirsi bene; basta una costa, una collina, un luogo appartato come Crevari e il gioco è fatto! Brusca, scoscesa, difficile: la Liguria non sempre è così inarrivabile agli escursionisti “occasionali”. Se amate la natura e vi piace camminare serenamente, senza essere particolarmente allenati, questa è l’escursione che fa per voi.

Una passeggiata bucolica sopra Crevari che nasconde una delicatezza e un’eleganza che sapranno stupire. Una escursione tra salite e discese dove non mancherà il tempo per fermare gli occhi nel cielo e sul mare. In appena 300 metri di dislivello si racchiude una connessione diretta con le atmosfere leggere che si colgono nella campagna di Crevari, il paesaggio mozzafiato verso Genova e l’aria di mare, sole e sabbia di Vesima.

Tutto converge per il vostro benessere, anche la farinata di Veximà. Acqua, farina, olio e più di 100 anni dedicati alla ricetta originale della Farinata Genovese. La farina di ceci utilizzata è ottenuta nel mulino di Pegli, l’unico che macina esclusivamente questi legumi e che permette la cernita della farina di prima scelta. Un pre-pasto confezionato dal ristorante Veximà e da consumare in spiaggia, rigorosamente in compagnia, in attesa del tramonto".

L’itinerario

"Dal grande piazzale sul mare di Voltri - spiega Enrico Bottino - presso il capolinea della linea AMT nr 1, salirete verso l’antica parrocchia di S. Eugenio e il borgo di Crevari. Case colorate, creuze, piacevoli stradine di campagna, giardini e orti ben curati, accompagneranno i vostri passi verso Piazza Grande e località Campenave. La direzione è la stessa seguita nel secolo scorso dalle “pedone” che giungevano sulle sponde del mare: donne forti e coraggiose che dalla Val d’Orba risalivano lo spartiacque appenninico, anche innevato, per poi perdere quota verso il mare e barattare beni di primaria necessità a Voltri e Arenzano. Una volta scesi a Vesima, la passeggiata vista mare, semplice e al sicuro dal traffico, vi ricondurrà a Voltri, dove ad aspettarvi ci sarà uno spuntino goloso, salutare e raffinato per concludere la giornata: la celeberrima farinata genovese di Veximà".

Dati tecnici e logistici

L’itinerario vede la partecipazione di una guida ambientale escursionistica, figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

Tipologia percorso: escursione ad anello

Quota di partecipazione: 15,00 euro. La quota comprende l’accompagnamento di una Guida Ambientale ed Escursionistica. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, la farinata di Veximà.

Costo “Farinata di Veximà”: 6,00 euro / Mix Normale e con le Cipolline (3,5 etti, ossia 6 fette circa) In ottemperanza al decreto emergenza COVID-19 sarà confezionata dal ristorante per ogni singolo partecipante nel rispetto del protocollo anti-Covid.

Iscrizione obbligatoria entro le ore 20:00 di Venerdì 8 oppure al raggiungimento del numero massimo previsto di partecipanti. Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza. In caso di rinuncia, si prega di avvertire tempestivamente.

Appuntamento ore 11:00 presso il capolinea della linea AMT nr 1. Fine escursione ore 17 circa presso il capolinea della linea AMT nr 1. Alle 17:30 seguirà la consegna della farinata di Veximà da gustare direttamente in spiaggia.

Pranzo al sacco

Difficoltà: Media (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: E = Escursionistico). Sono richieste scarpe da trekking e abbigliamento adeguati.

Dislivello: + - 300 metri

Durata della camminata: 4.30 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide, pranzo al sacco e pack cena farinata

Equipaggiamento consigliato: abbigliamento da escursionismo, scarpe da trekking.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...