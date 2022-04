Sguardi su Genova: escursione tra Vesima e Crevari con la mitica farinata di Veximà

Pace e bellezza a pochi passi da casa. L’anello escursionistico di Crevari e Vesima sorprenderà grazie anche ad uno “street food” tipicamente ligure, da consumare a fine giornata: la celeberrima farinata di Veximà! Uno spuntino veloce, simbolo della tradizione genovese, prima di rientrare a casa.

Escursione semplice per tutti, fruibile con i mezzi pubblici. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail. Itinerario compreso nell’Area AR del nuovo Piano regionale, quindi bisogna seguire alcune semplici disposizioni specificate in questo link: https://sh1.sendinblue.com/15fbrbrwg9z9pfe.html?t=1649005685.

Presentazione

di Enrico Bottino - Trekking promoter

Una passeggiata bucolica sopra Crevari che nasconde una delicatezza e un’eleganza che sapranno stupire. Una escursione tra salite e discese dove non mancherà il tempo per fermare gli occhi nel cielo e sul mare. In appena 300 metri di dislivello si racchiude una connessione diretta con le atmosfere leggere che si colgono nella campagna di Crevari, il paesaggio mozzafiato verso Genova e l’aria di mare, sole e sabbia di Vesima.

Tutto converge per il benessere, anche la farinata di Veximà. Acqua, farina, olio e più di 100 anni dedicati alla ricetta originale della Farinata Genovese.

Dal grande piazzale sul mare di Voltri, presso il capolinea della linea AMT nr 1, si sale verso l’antica parrocchia di S. Eugenio e il borgo di Crevari. Case colorate, creuze, piacevoli stradine di campagna, giardini e orti ben curati, accompagneranno i passi dei trekker verso Piazza Grande e località Campenave. La direzione è la stessa seguita nel secolo scorso dalle “pedone” che giungevano sulle sponde del mare: donne forti e coraggiose che dalla Val d’Orba risalivano lo spartiacque appenninico, anche innevato, per poi perdere quota verso il mare e barattare beni di primaria necessità a Voltri e Arenzano.

Una volta scesi a Vesima, la passeggiata vista mare, semplice e al sicuro dal traffico, riconduce a Voltri, dove concludere la giornata con la celeberrima farinata genovese di Veximà.

L’itinerario vede la partecipazione di una guida ambientale escursionistica (Aigae), figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

Dati tecnici e logistici dell'escursione

Tipologia itinerario: percorso turistico ed escursionistico fruibile con i mezzi pubblici.

Quota di partecipazione escursione: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento di una guida ambientale ed escursionistica. Per i bambini di età inferiore agli 8 anni tariffa ridotta a 8 euro. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, il pranzo e la farinata di Veximà.

Costo farinata di Veximà: 6,00 euro / Mix Normale e con le Cipolline (3,5 etti, ossia 6 fette circa). In ottemperanza al decreto emergenza covid-19 sarà confezionata dal ristorante per ogni singolo partecipante nel rispetto del protocollo anti-covid.

Iscrizione obbligatoria. Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza per la ricevuta fiscale. In caso di rinuncia, si prega di avvertirci tempestivamente.

Appuntamento ore 11 presso il capolinea della linea AMT nr 1

Fine escursione ore 17 circa presso il capolinea della linea AMT nr 1. Alle 17:30 seguirà la consegna della farinata di Veximà da gustare direttamente in spiaggia.

Pranzo al sacco.

Difficoltà: Semplice (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: T = Turistica).

Dislivello: + - 300 metri circa

Durata della camminata: 4 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide, pranzo al sacco e pack cena farinata.

Equipaggiamento consigliato: abbigliamento da escursionismo, scarpe da trekking.