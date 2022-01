Escursione a Torriglia e nell'alta Val Trebbia: anello dei buoni di Pentema e visita del presepe

Non è il classico itinerario da Torriglia oppure Donetta, ma un anello inedito che da Pentema sale lungo una storica mulattiera, fino all’impalpabile silenzio della chiesetta di Nostra Signora della Guardia, quello che si percorrerà l'8 gennaio 2022.Da Costa delle Galline - dove si aprono inconsueti scorci panoramici sull'aspra Val Brevenna – il sentiero termina alla Cappelletta del Passo del Colletto (1283 m). Da qui, una strada acciottolata scende verso le case di Buoni e Pentema. A fine escursione inizierà la visita di Pentema, un paese destinato a sparire ma che gli abitanti locali lo hanno reso “vivo” grazie al Presepe, ormai famoso in tutta la regione.

Pentema è l’asse portante di una escursione ad anello inedita. Sabato 8 Gennaio sarà protagonista una delle conche più pittoresche e incontaminate dell’Appennino genovese, intrigante grazie ai tesori culturali e paesaggistici che si scoprono nella penombra dei boschi o sui crinali dei monti. In Val Pentemina, alpestre e solitaria, si riscoprono le radici della nostra storia!

La stalla, la bottega, la locanda, la cantina, l’officina del maniscalco e del fabbro, il locale del fornaio, sono alcune delle location allestite nelle case abbandonate di Pentema per mostrare i mestieri di una volta. Questo è il vero significato del Presepe di Pentema, unico nel suo genere. L’escursione guidata però va anche oltre: infatti consentirà ambienti che conservano le verità di gente “anonima”, vissuta lontana dal mare e dalle città, attorno a magre fasce di terra. Insieme alla Guida Ambientale si seguirà una trama appassionante, al servizio della storia, raccontata come pagine di un libro dalle pietre di case diroccate, da muri soffocati dalle sterpaglie, da fasce franate e invase dalle erbacce, da lavatoi e fonti nascoste dalla terra e dai rovi.

Itinerario

Dal piazzale del borgo di Pentema s’imbocca una mulattiera a mezza costa che termina nell’impalpabile silenzio della chiesetta di N.S. della Guardia. Il percorso prosegue verso la Costa delle Galline, con inconsueti scorci panoramici sulla stretta e incontaminata Val Brevenna, dominata da megalitiche terrazzate, ormai incolte. Il belvedere erboso che termina al Passo del Colletto (1283 m) regala suggestivi colpi d’occhio sul Golfo Ligure e sui tetti “gradinati” di Pentema.

Presso la cappelletta una mulattiera cala di quota verso le case di Buoni e Pentema. A fine escursione non resta che scoprire le varie ambientazioni legate ai mestieri ormai estinti del mondo rurale: praticamente un piccolo paese che, per un mese e mezzo all’anno, si trasforma in un grande presepe.

Dati tecnici e logistici

L’itinerario vede la partecipazione di una guida ambientale escursionistica, figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

Data: Sabato 8 Gennaio

Tipologia itinerario: percorso escursionistico e successiva visita al borgo di Pentema

Quota di partecipazione: 15 euro. La quota comprende la promozione, l’organizzazione e l’accompagnamento della guida ambientale ed escursionistica Marta Faraone. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, il pranzo al sacco

Iscrizione obbligatoria entro le ore 20 di venerdì 7 gennaio, oppure al raggiungimento del numero massimo previsto di partecipanti. Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza. In caso di rinuncia, si prega di avvertirci tempestivamente.

Appuntamento ore 9 a Torriglia, piazza della Chiesa di Sant’Onorato. Dopo l’appello ci si muoverà tutti insieme, in carovana, verso Pentema dove verranno parcheggiate le auto.

Fine escursione ore 16:30 circa e poi visita facoltativa (sempre in presenza della Guida Ambientale), al Presepe di Pentema

Difficoltà: Media (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: E = Escursionistico). Sono richieste calzature ed equipaggiamento adeguati.

Dislivello: + - 200 metri

Durata della camminata: 4.30 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide.

Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e sportivo, scarpe da trekking, un capo caldo.