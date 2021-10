Speleologi per un giorno: nel ventre cavo del Ponte Monumentale

Domenica 10 ottobre si effettuerà una visita del “ventre cavo” del Ponte Monumentale di Genova con gli esperti del Centro Studi Sotterranei.

Per partecipare è obbligatorio prenotarsi contattando, dalle ore 14:30 alle ore 20, la responsabile visite del centro, Martina.

Gli esperti del Css (Centro Studi Sotterranei) accompagneranno i visitatori per mano attraverso un tombino, un cunicolo tecnologico e poi ancora un pozzetto, calandosi in questo particolare mondo sotterraneo dove ci si muoverà sull'estradosso dell'imponente arcata strutturale del ponte, tra contrafforti di pietra, archi pensili e grandi fornici ellittici che regalano suggestive prospettive architettoniche. Si arriverà infine nell'imponente salone dove si ergono ancora intatte (sotto la carreggiata stradale di Corso Andrea Podestà), per 20 metri in altezza, le mura della sesta cinta fortificata voluta da Andrea Doria nel 1536.

Centro Studi Sotterranei fornisce caschi speleo con frontale a luci led, guanti e cuffie sotto-casco (di tipo usa-e-getta). Saranno presenti accompagnatori (tecnici esperti e laureati) del Css. Tempo di visita previsto: circa 60/75 minuti.

Il contributo è di 20 euro. Gratis per ragazzi dagli 11 ai 14 anni.

Verranno effettuati turni di visita al mattino (9,30 e 11) e al pomeriggio (14 e 15,30).

Occorre presentarsi 20 minuti prima con la manleva e il Green pass.

La visita sarà effettuata anche in caso di pioggia. Verranno avvisate di persona le persone che si sono prenotate in caso di cambio di programma. In caso di allerta rossa la visita è da considerarsi annullata.