Escursione da Santa Margherita a Nozarego, dal mulino del Gassetta a Portofino

Lezioni di colore da Santa Margherita Ligure a Nozarego fino a Portofino Mare! Un viaggio memorabile per appagare il senso del bello! Affidiamo questo itinerario ad una sorprendente chiave di lettura cromatica della Liguria, giocando con i colori e la fantasia.

• Escursione fruibile in treno: appuntamento alla stazione FS di Santa Margherita Ligure

• I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

• Ti invitiamo a leggere con attenzione il dettaglio dell’escursione guidata

PRESENTAZIONE

di Enrico Bottino - Trekking promoter

Lezioni di colore da Santa Margherita Ligure a Nozarego fino a Portofino Mare! Un viaggio memorabile per appagare il senso del bello! L’ itinerario inizia a Santa Margherita Ligure, si abbandona velocemente il lungomare e lungo tipiche creuse liguri si guadagna quota in collina dove sorge il Santuario in forme barocche della Madonna di Nozarego: qui il panorama si apre su tutto il Golfo del Tigullio.

Dallo splendido acciottolato multicolore del Santuario inizia l’itinerario che attraverso il quadrante sud-orientale del Parco di Portofino, toccando tanti piccoli agglomerati rurali e la sottostante abbazia di S. Girolamo della Cervara. Lungo la via, sotto gli ulivi un technicolor di reti calamiterà la vostra attenzione: sono loro, grembo per le olive mature, il simbolo di una terra, la Liguria, dove la comunanza tra il remo e la vanga si fa sentire più che in ogni altra regione d’Italia.

Successiva tappa in località “Molini”, presso il rio dell’Acqua Viva dove sorgevano decine di mulini per la lavorazione di olive, castagne e altri prodotti da macinare o frangere. Dal Mulino del Gassetta si segue il sentiero che consente di camminare in equilibrio tra il cielo e il mare, nel silenzio e nei colori della natura. Dopo località Olmi si perde quota verso Portofino Mare, abbandonando gli ultimi scampoli di campagna. Giunti in “piazzetta” una breve passeggiata vi condurrà verso il Castello Brown, il faro di Portofino – punta estrema del Promontorio – e la chiesa di San Giorgio, da dove sarà semplice abbinare i colori dei riflessi delle case sull’acqua che creano immagini di rara bellezza. Per rientrare a Santa Margherita Ligure si prende la corriera di linea fino alla stazione ferroviaria.

NOTE IMPORTANTI

L’itinerario vede la partecipazione di una Guida Ambientale Escursionistica (AIGAE), figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

DATI TECNICI E LOGISTICI DELL’ESCURSIONE

• Data: Domenica 27 Novembre

• Tipologia itinerario: escursione fruibile in treno.

• Quota di partecipazione: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento di una guida ambientale ed escursionistica e accompagnatore turistico. Per i bambini di età inferiore agli 8 anni tariffa ridotta a 8 euro. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, pranzo al sacco.

• Appuntamento ore 10:00 alla stazione FS di Santa Margherita Ligure.

• Fine escursione ore 17:00, Stazione FS di Santa Margherita Ligure. Segue rientro in treno verso La Spezia o Genova.

• Pranzo al sacco

• Difficoltà: Media (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: E = Escursionistica).

• Dislivello: + - 300 metri circa

• Durata della camminata: 4.30 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide, pranzo al sacco.

• Equipaggiamento necessario: abbigliamento comodo e sportivo, scarponcini.