L'escursione solidale al Rifugio Antola: "Sosteniamo le realtà locali"

Sabato 29 gennaio 2022 MyTrekking organizza un'escursione al Rifugio Antola con il proposito di aiutare le realtà locali colpite dalle restrizioni per limitare la peste suina.

"Sono tempi difficili dove ogni giorno dobbiamo fronteggiare nuove ed inaspettate emergenze - spiegano gli organizzatori su Facebook - . A causa della nuova ordinanza che vieta la possibilità di entrare in alcuni comuni ci sono realtà locali che rischiano la chiusura. È necessario stringerci e fare fronte comune per superare questi momenti di difficoltà. Faremo un'escursione in zona libera per raggiungere il Rifugio Antola e poter, consumando il pasto in loco sostenere, i ragazzi che hanno appena preso in gestione il Rifugio".

Si tratta di un intinerario che da Casa del Romano porterà sulla cima del Monte Antola da cui si potrà ammirare un panorama a 360 gradi prima di raggiungere il Rifugio Antola dove si potranno gustare i tanti piatti che la cucina prepara per gli avventori.

Per informazioni e prenotazioni è necessario scaricare l'app MyTrekking.