Luminoso, intenso, pieno: il Ramaceto dal versante sud

Il piano prospettico della scena è unico! E noi siamo pronti ad entrare in scena per salire e poi sopravanzare una quinta perfetta: il versante sud del Monte Ramaceto! La soluzione adottata per salire dal Passo di Romaggi verso l’Alta Via dei Monti Liguri e la cresta sommitale del Ramaceto è unica: zaino in spalle e scarponi ai piedi per osservare dall’alto un panorama altrimenti inaccessibile.

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza.

Il comprensorio non rientra tra i Comuni interessati dall’area infetta, dove l’Ordinanza del Ministero del 13 Gennaio specifica le misure straordinarie per limitare la diffusione della malattia della peste suina.

Presentazione

di Enrico Bottino - Trekking promoter

Ad osservarlo dal basso si avverte un forte sentimento di inferiorità, ci si sente infinitamente piccoli e impotenti dinnanzi al possente bastione meridionale del Monte Ramaceto, incombente sulla Val Cichero. L’unico passaporto valido per entrare in sintonia con questo palcoscenico naturale è l’inebriante voglia di salirlo e assaporare l’equilibrio e la simmetria delle sue rocce. Domenica 6 Marzo è possibile soddisfare l’ambizione di osservare dall’alto le Alpi e il mare aggirando l’anfiteatro di roccia che abbraccia la Val Cichero. La contraddizione in termini sarà dettata dal senso di serenità trasmesso dagli alpeggi che si trovano in basso e la severità della roccia che forma questo spettacolare semiarco, al quale contribuiscono anche le propaggini dei monti Dente, Mignano e Pissacqua. Se il lato marittimo precipita con un pendio ripidissimo che forma uno spettacolare anfiteatro, a nord è tutta un’altra storia: la splendida faggeta del Liciorno avvolge di verde il morbido versante settentrionale del Ramaceto.

L’itinerario: escursione molto panoramica che ad una prima parte in lieve salita, segue una parte centrale più ripida che segue l’aerea dorsale sud che separa la Valfontanabuona dalla Val Cichero. Dalla cappelletta sulla panoramica cima sud-ovest del Monte Ramaceto, appena lambita dalle belle faggete del versante nord, si gode un’ampia vista verso le principali vette dell’Appennino fino al mare. La discesa avviene dapprima lungo la cresta nord e successivamente lungo il fianco ovest fino a ricongiungersi con la via di salita e al Passo dei Romaggi. Questi luoghi furono teatro di efferate rappresaglie da parte dei nazifascisti durante la Resistenza.

L’itinerario vede la partecipazione di Enrico Chierici, Guida Ambientale Escursionistica (Aigae), figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

Dati tecnici e logistici

Data: Domenica 6 Marzo

Tipologia itinerario: anello escursionistico

Quota di partecipazione: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento di una guida ambientale ed escursionistica e guida turistica. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, il pranzo al sacco

Iscrizione obbligatoria entro le ore 20:00 di Sabato 5 Marzo, oppure al raggiungimento del numero massimo previsto di partecipanti. Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza. In caso di rinuncia, si prega di avvertirci tempestivamente.

Appuntamento: ore 09:30 a Calvari, dal piazzale di Via Domenico Cuneo, 145 (vicino al bar Torre)

Fine escursione ore 17:30 circa al Passo di Romaggi. Poi scenderemo tutti insieme a Calvari.

Pranzo al sacco

Dislivello: + - 600 metri circa

Lunghezza del percorso: 11 chilometri

Difficoltà: Media (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: E = Escursionistico), salvo alcuni tratti più impegnativi (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: EE = Escursionisti Esperti), Sono richieste calzature ed equipaggiamento adeguati.

Durata della camminata: 5 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide, pranzo al sacco.

Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e sportivo, capo caldo, scarponi.