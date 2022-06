"Fuggiamo dal caldo": escursione sul Ramaceto lungo l’Alta Via dei Monti Liguri

Indirizzo non disponibile

L’Appennino ligure è da sempre il rifugio ideale per fuggire dal caldo torrido della riviera, non c’è niente di meglio che camminare all’ombra della faggeta del Liciorno e raggiungere l’Alta Via dei Monti Liguri, dove cullati da una leggera brezza si osserva l’ampio panorama sul levante ligure.

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

Presentazione

a cura di Enrico Bottino - Trekking promoter

Il sole sorge dietro il Monte Ramaceto: avvolti dalla splendida faggeta del Liciorno, l’aria frizzante accompagnerà i passi degli escursionisti lungo il sentiero che sale verso l’Alta Via dei Monti Liguri. Raggiunto il crinale e la cappella del Dente, si possono ammirare i potenti strati d’arenaria uniformemente inclinati, che precipitano sulla Val Cichero plasmando uno spettacolare anfiteatro.

Al centro della lunga cresta sommitale si raggiunge la cima del Monte Ramaceto. L’itinerario ad anello termina a Ventarola, un antico nucleo appenninico dove sostavano le carovane di muli che valicavano lo spartiacque. Grazie a questo percorso ad anello si cammina avvolti da una atmosfera rilassante e coinvolgente, ideale contesto per chi vuole centellinare i colori e gli umori di una terra che ha saputo conservare il fascino del mondo rurale.

Note importanti

L’itinerario vede la partecipazione di una Guida Ambientale ed Escursionistica, figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

Data: domenica 12 giugno

Tipologia itinerario: percorso escursionistico ad anello

Quota di partecipazione: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento della Guida Ambientale ed Escursionistica. Per i bambini di età inferiore agli 8 anni tariffa ridotta a 8 euro.

Appuntamento: ore 10 vicino a Ventarola, presso la piccola cappella sul Passo della Forcella. Tutti insieme ci sposteremo con le auto a Ventarola.

Fine escursione ore 18 circa a Ventarola.

Pranzo al sacco

Difficoltà: Media (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: E = Escursionistico).

Dislivello: + - 550 metri

Durata della camminata: 5 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide, pranzo al sacco

Equipaggiamento consigliato: abbigliamento da trekking e scarponi.