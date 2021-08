Escursione a Punta Mesco: tutte le Cinque Terre in un tramonto

L’itinerario serale si sviluppa lungo il promontorio di Punta Mesco, con sosta obbligata presso i ruderi del Monastero di Sant'Antonio, dove è possibile ammirare le Cinque Terre dipinte dai colori del tramonto. Un panorama eletto dall’Unesco Patrimonio mondiale dell’Umanità.

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria.

Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza.

Presentazione

A cura di Enrico Bottino - Trekking promoter

Unico, romantico, fiabesco: è il saluto del sole sulle Cinque Terre. Venerdì 13 agosto ci si troverà in uno spazio - Punta Mesco - e in un contesto, il tramonto, davvero originali, mentre la pace scorrerà attorno a voi, nella natura, lontano dalle luci e dal clamore cittadino. Un privilegio, una dimensione anche spirituale che va conquistata al ritmo lento del camminare: da Levanto infatti salirete ai ruderi del Monastero di Sant'Antonio per ammirare il litorale eletto dall’Unesco Patrimonio mondiale dell’Umanità.

Dalla scogliera, presso il faro di Punta Mesco si osserverà un ambiente unico al mondo, all’apparenza inaccessibile, appeso ai monti, sospeso sul mare! In questo luogo di quiete e tranquillità, la vista spazia dai borghi delle Cinque Terre all’arcipelago della Palmaria. Questa terra ligure ripida, scorbutica, verde, fertilissima, omaggerà di un panorama mozzafiato, da non perdere! Un gioco di luci e ombre che rende gli attimi prima del crepuscolo davvero incantevoli. Non è però finita: grazie all’assenza di inquinamento luminoso, Punta Mesco è anche una delle migliori mete del Parco nazionale delle Cinque Terre per osservare le stelle e le scie luminose delle Perseidi. Al calare della notte, presso la Sella del Monastero, ci si prenderà il tempo necessario per coricarsi e tenere gli occhi fissi sul cielo: lo spettacolo è assicurato!

Dati tecnici e logistici

L’itinerario vede la partecipazione di una guida ambientale escursionistica (GAE), figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

Tipologia itinerario: escursione serale e notturna

Quota di partecipazione all’escursione guidata: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento di una guida ambientale ed escursionistica. Per i bambini di età inferiore agli 8 anni tariffa ridotta a 8 euro.

La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, la cena al sacco.

Iscrizione obbligatoria.

Appuntamento ore 16:00 a Levanto, presso il piazzale davanti alla stazione ferroviaria. Seguirà l'itinerario a piedi con arrivo previsto per le 22:45 a Monterosso al Mare. Rientro alle auto a Levanto alle ore 23:39 oppure verso le stazioni ferroviarie di partenza.

Cena al sacco.

Difficoltà: media (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: E - Escursionistico).

Dislivello: + - 300 metri circa

Durata della camminata: 4 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide e cena al sacco.

Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e sportivo. Oltre alla torcia e all’equipaggiamento specifico per le escursioni notturne (ricordatevi spray o creme per proteggere la pelle dalle punture di zanzare). Anche l’attrezzatura classica va rivista in ottica serale: in questo caso suggeriamo un capo caldo da indossare dopo il crepuscolo, quando la temperatura volge al fresco.

Amici a quattro zampe: a noi fa naturalmente piacere che camminino con noi, però il trekking notturno rientra in una di escursione particolare, dobbiamo pertanto chiedervi di portarli al guinzaglio al subentrare della notte. Siamo certi che comprenderai le motivazioni della nostra scelta, legata ad una escursione che si svolge con una visuale ridotta e in ascolto degli animali della notte.

