Mare amore mio: punta Manara e la baia del Silenzio

Un anello escursionistico alla portata di tutti: dalla stazione ferroviaria di Sestri Levante la prima tappa è la visita della cittadina che vide Hans Christian Andersen suo ospite e grande estimatore nell’Ottocento. La dimensione della passione sarà “piena” in riva alla celeberrima Baia del Silenzio e lungo il sentiero litoraneo di Punta Manara, semplice e coinvolgente. Uno degli itinerari più completi della riviera ligure. Si cammina in un luogo di magia, dove colori, profumi, paesaggio, cultura e storia si mescolano tra loro come in un incantevole cocktail di conoscenza, allegria e divertimento.

Escursione semplice, per tutti, fruibile anche con il treno.

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza.

L’evento outdoor in oggetto non è interessato dall'ordinanza sulla peste suina.

Presentazione

di Enrico Bottino - Trekking promoter

Il colore è ovunque a Sestri Levante. La Baia del Silenzio è una pinacoteca capace di evocare emozioni uniche, mentre il verde di Punta Manara riempie il paesaggio più vicino al mare.

Lungo sentieri e creuse scaldate dal sole mediterraneo, questa escursione breve e rilassante non manca di meravigliare grazie a punti di vista di straordinaria bellezza che si alternano in continuazione lungo l’itinerario che fa capo a Punta Manara.

Prima di questo stupendo promontorio coperto di pini, lecci e querce da sughero, una piacevole divagazione verso la Baia del Silenzio, esile lingua di sabbia che circoscrive ad arco questa perla del Tigullio.

Subito dietro, quasi a proteggere l’insenatura, c’è un lembo verde sospeso sul mare che vide protagonista nel 1932 Guglielmo Marconi con il suo primo esperimento di navigazione cieca.

Raggiunta località Mandrella, ecco una nuova prospettiva sull’istmo di sabbia e case colorate che divide la baia del Silenzio dalla baia delle Favole. Di tanto in tanto le panchine, sistemate nei punti migliori, invitano a una pausa riconciliatrice con la natura. Tanto non c’è fretta.

Giunti ai ruderi della torre di avvistamento di Punta Manara, il panorama spazierà da Punta Mesco alle Alpi Liguri; guai a distrarsi però, qui la scogliera precipita direttamente in mare. Al ritorno si aggira il versante nord del Monte Castello per scendere nuovamente verso la baia per mettere i piedi a bagno nell’acqua quasi immobile che riflette i colori pastello delle case.

Dati tecnici

L’itinerario vede la partecipazione di Marta Faraone, Guida Ambientale Escursionistica (Aigae) e Accompagnatrice turistica, figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

Data: domenica 6 marzo

Tipologia itinerario: escursione ad anello, semplice, fruibile anche in treno

Quota di partecipazione: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento di una guida ambientale ed escursionistica e accompagnatore turistico. Per i bambini di età inferiore agli 8 anni tariffa ridotta a 8 euro.

La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, il pranzo al sacco.

Iscrizione obbligatoria entro le ore 20 di sabato 5 marzo, oppure al raggiungimento del numero massimo previsto di partecipanti. Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza. In caso di rinuncia, si prega di avvertirci tempestivamente.

Appuntamento ore 10:45 alla rotonda tra l’Aurelia, via Nazionale, corso Colombo e viale XX Settembre; esattamente all’inizio di viale XX Settembre, lato Giardini Pubblici Mariele Ventre. Alleghiamo l’immagine del luogo di ritrovo.

Fine escursione ore 16:30 circa

Pranzo al sacco

Dislivello: + - 300 metri circa

Difficoltà: Semplice (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: T = Turistica).

Durata della camminata: 3.30 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide, pranzo al sacco.

Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e sportivo, scarpe da trekking.