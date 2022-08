Rosso di sera a punta Chiappa con bagno: escursione sul promontorio di Portofino

Una fuga al mare: Punta Chiappa è un luogo perfetto per un romantico tramonto e un bagno indimenticabile. È questo un trekking serale vista mare, nell’immenso paesaggio naturale del Parco di Portofino. In Liguria le spiagge sono prese d’assalto anche a inizio settembre, però si può godere dei vantaggi che comporta la scelta di camminare con le temperature gradevoli della sera per raggiungere un mare lontano dalla folla di bagnanti. La stagione è ancora favorevole per tuffarsi in acqua, tanto vale approfittarne per un ultimo bagno.

• Possibilità di condivisione del viaggio

• Percorso serale ad anello con tramonto e tuffo in mare.

• I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

A cura di Enrico Bottino - Trekking promoter

Pronti a farsi cullare dal sussurrio delle onde, avvolti dai colori del tramonto? Non si tratta di una vacanza al mare, ovviamente, però Punta Chiappa vive di una magia tutta sua, rigorosamente lontana dalla folla e da lunghe file di ombrelloni. Alla sera Punta Chiappa è raggiungibile solamente attraverso sentieri che mostrano il lato più bello del Promontorio di Portofino. Quindi, in quel mare dove il saluto del sole renderà Punta Chiappa ancora più magica, voi ci arriverete dall’alto, accompagnati da scorci sul Golfo Paradiso da perdere il fiato.

L’escursione serale perfetta inizia da San Rocco di Camogli, piccolo borgo sulle colline di Camogli, a circa 28 chilometri da Genova. Quando ormai in tanti saranno di ritorno verso casa, dal sagrato della Chiesa di S. Maria della Salute, insieme alla Guida Ambientale ed Escursionistica vi seguirà lungo il sentiero delle Batterie, oltrepassando giardini, orti, vigne e coltivi ad ulivo. Sotto di voi, poco distante, una sottile lingua di conglomerato, Punta Chiappa, si protende verso il mare, delimitandone un tratto dove si trova una delle ultime tonnare a postazione fissa del Mediterraneo. Trascurando la scalinata che scende a Porto Pidocchio (la si affronterà in salita sulla via del ritorno), si attraversano le località Il Poggio e La Mortola. Dopo le ultime case diventa predominante la lecceta mista e lungo i valloncini umidi gli alberi di carpino nero e ornello.

Da località Batterie, dove si trovano postazioni antiaeree della seconda guerra mondiale, si apre un ampio panorama verso la costa occidentale, dal Golfo Paradiso a Capo Mele, fino alle più alte cime delle Alpi Liguri.

Proseguendo s’incontrano finalmente i bunker, rivolti verso il mare aperto, dove nel raggio di diversi chilometri potevano mirare alle navi alleate. Il sentiero ora scende verso Punta Chiappa e il microscopico approdo di Porto Pidocchio. Questo sentiero è accidentato, pertanto sono indispensabili calzature con un buon grip!

Accarezzati dalla brezza marina, si mangerà in riva al mare. I tempi saranno quelli giusti, senza fretta: prima di riprendere a camminare si trarrà ogni beneficio dalla pace del luogo. Cosa c'è di più gradevole che restare accoccolati sugli scogli, ascoltando il brusio delle onde che quasi ti conduce nel mondo dei sogni? Ancora uno sguardo al mare e a Porto Pidocchio, per poi riprendere a camminare lungo la scalinata che sale chiesetta medievale di San Nicolò di Capodimonte e San Rocco di Camogli, chiudendo l’itinerario ad anello.

Dati tecnici e logistici dell'escursione

L’itinerario vede la partecipazione di un Accompagnatore Turistico nonché Guida Ambientale Escursionistica (GAE), figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

Data: Domenica 4 Settembre

Tipologia itinerario: escursione serale e bagno in mare.

Quota di partecipazione: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento di una guida ambientale ed escursionistica e accompagnatore turistico. Per i bambini di età inferiore agli 8 anni tariffa ridotta a 8 euro.

Iscrizione obbligatoria. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

Appuntamento ore 17:00, presso il piazzale della Chiesa di S. Maria della Salute di San Rocco di Camogli

Fine escursione ore 23:00 circa.

Cena al sacco

Difficoltà: Media (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: E = Escursionistica).

Dislivello: + - 300 metri circa

Durata della camminata: 4 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide.

Equipaggiamento necessario: abbigliamento comodo e sportivo, scarponcini.

Oltre alla torcia, ricordatevi l’equipaggiamento specifico per le escursioni notturne (eventualmente spray o creme per proteggere la pelle dalle punture di zanzare). Anche l’attrezzatura classica va rivista in ottica serale: in questo caso suggeriamo un capo caldo da indossare dopo il crepuscolo, quando la temperatura volge al fresco. Ricordatevi l’acqua perché non incontrerete fonti lungo il percorso.