Escursione a Portofino: la grande traversata del promontorio

Un percorso lungo ma molto remunerativo, di grande soddisfazione e che attraversa molti dei luoghi più suggestivi dell'area protetta. L'itinerario richiede una buona preparazione fisica.

di Enrico Bottino - Trekking promoter

È giunta l'ora della grande partenza! Spettacolare, coinvolgente, indimenticabile, la Grande Traversata del Promontorio e? uno degli itinerari più completi e affascinanti del Parco. Una sigla corta, GTP, racchiude tutte le sfaccettature di un territorio mitico, da percorrere da levante a ponente, da Santa Margherita Ligure a Camogli.

Lungo l’itinerario ad ogni svolta si aprono scenari inaspettati, si va incontro ad alcuni dei punti panoramici più belli dell’area protetta. Uno su tutti? La Rocca del Falco, dove è possibile ammirare dall’alto i monti che disegnano l’arco colorato della riviera ligure di ponente.

Santa Margherita Ligure, sempre irrorata dalla luce del sole e dal profumo del mare, segna l’inizio. Dalla stazione ferroviaria si guadagna progressivamente quota lungo il selciato dell’antica mulattiera di Via Costasecca. A uliveti e villini sparsi, man mano si fa largo un ambiente boscato con tipici esemplari di pino d’Aleppo, oltre al leccio, corbezzolo, orniello e la roverella che segna gli ambienti più umidi.

Giunti a Pietre Strette, snodo viario importante all’interno del Parco di Portofino, inizia un sentiero in falsopiano che mostrerà i ripidi e assolati versanti meridionali del Promontorio, fino agli incantevoli scorci sulle insenature di San Fruttuoso di Capodimonte e Cala dell’Oro. Dal Semaforo Nuovo a ponente si può ammirare il Golfo Paradiso e la sottile lingua di conglomerato di Punta Chiappa, che si protende verso il mare delimitandone un tratto dove si trova una delle ultime tonnare a postazione fissa del Mediterraneo.

A levante, invece, si staglia la torretta saracena che sorveglia dall’alto la superprotetta Cala dell’Oro, antico rifugio per i pirati che imperversavano sulla riviera ligure.

Una nuova sosta è d’obbligo presso la Rocca del Falco: la vista si apre verso la costa occidentale, dal Golfo Paradiso a Capo Mele, fino alle più alte cime delle Alpi Liguri. Senza ombra di dubbio è uno dei paesaggi più suggestivi del Mediterraneo. Percorrendo il Sentiero Paradiso si scende a San Rocco di Camogli. Dal sagrato della chiesa una creusa perde quota fino a Camogli. Qualunque sia l'approccio con il quale si affronta la traversata, bisogna avere un minimo di preparazione fisica per evitare di ritrovarsi stanchi e sfiniti dopo pochi chilometri.

Dati tecnici e logistici dell'escursione

L’itinerario vede la partecipazione di una Guida Ambientale Escursionistica (AIGAE), figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

Data: Domenica 13 Marzo

Tipologia itinerario: traversata impegnativa da Santa Margherita Ligure (stazione ferroviaria) a Camogli (stazione ferroviaria)

Quota di partecipazione: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento di una guida ambientale ed escursionistica e accompagnatore turistico. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, il pranzo al sacco

Iscrizione obbligatoria entro le ore 20 di sabato 12 marzo, oppure al raggiungimento del numero massimo previsto di partecipanti. Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza. In caso di rinuncia, si prega di avvertirci tempestivamente.

Appuntamento ore 10 alla stazione FS di Santa Margherita Ligure.

Escursione ideale per coloro che non sono auto-muniti, infatti le località sono fruibile grazie alle Ferrovie dello Stato: l’appuntamento del ritrovo è presso la stazione FS di Santa Margherita Ligure, quella di Camogli serve per il rientro a casa a fine escursione.

All'atto della domanda di iscrizione invieremo gli orari dettagliati dei treni andata / ritorno da La Spezia, Genova, Savona.

Fine escursione a Camogli previsto per le 17:45 circa.

Pranzo al sacco

Dislivello: + - 650 metri circa

Difficoltà: Media (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: E = Escursionistico).

Durata della camminata: 5.30 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide, pranzo al sacco.

Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e sportivo, scarpe da trekking.