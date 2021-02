Alla scoperta del Parco di Portofino tra natura e storia: l'escursione

Sabato 6 marzo 2021 si terrà un'escursione alla scoperta del Parco di Portofino a cura delle guide Davide Costa e Andrea Gazzolo.

Si andrà alla scoperta di storia e natura fra i sentieri panoramici del parco.

Programma:

Appuntamento ore 9:30 a San Rocco di Camogli

Possibilità, per chi dovesse raggiungere Camogli con i mezzi pubblici, di incontrare nei pressi della stazione ferroviaria la Guida Escursionistica Davide Costa alle ore 9:00 (da Genova treno Regionale 12333 – arrivo ore 08:54) per raggiungere loc. San Rocco a piedi

Durata 4 ore (30 min. in più per chi parte da Camogli) escluse soste per spiegazioni e pranzo al sacco

Difficoltà: Escursionista Medio con qualche tratto breve leggermente più impegnativo.

Equipaggiamento consigliato: scarpe da trekking e abbigliamento da escursione a strati, pranzo al sacco, acqua a sufficienza

Costo: 10 euro a persona per accompagnamento e spiegazioni

Numero massimo partecipanti: 20

Nel dettaglio:

Lungo il percorso ad anello fra i panoramici sentieri del Parco di Portofino si incontreranno diverse particolarità storiche e naturalistiche.

Come prima tappa si scenderà a livello del mare e si raggiungerà Punta Chiappa, una lingua rocciosa che si protende sul mare sul versante di Ponente del Parco di Portofino.

Si percorrerà un tratto di salita che ci condurrà alle famose Batterie, ovvero il complesso difensivo della 202ª Batteria; concepito come sistema antinave a protezione del levante del golfo di Genova. Insieme alle batterie di Arenzano, Monte Moro e Pegli faceva parte del sistema costiero a difesa di Genova durante la seconda guerra mondiale. Ci si ritroverà, pertanto, immersi nella storia e circondati da un bellissimo paesaggio.

Si proseguirà lungo un sentiero appena inaugurato per giungere a Semaforo Nuovo (belle viste verso mare) e ci si avvierà verso San Rocco chiudendo l’anello.

Per conferma iscrizioni ed ulteriori dubbi: animaligure@gmail.com o +39 3465224718