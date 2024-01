Escursione nel Parco del Beigua sulle tracce degli antichi liguri

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Lasciato alle spalle il periodo delle feste natalizie, al Parco del Beigua si torna a camminare sui sentieri. Domenica 14 gennaio è in programma un trekking a tema archeologico, sulle tracce degli antichi abitanti del Beigua, che qui hanno lasciato importanti tracce della loro presenza e testimonianze del loro modo di vivere.

Partiremo da Alpicella, sulle alture di Varazze, per seguire la strada megalitica, un viale lastricato immerso nella faggeta, che "nasconde" numerose particolarità che fanno pensare ad un uso rituale, che richiama la cultura celtica. Da qui raggiungeremo il Monte Greppino, che se oggi manifesta il suo fascino misterioso con la presenza di una "spada nella roccia", per gli antichi Liguri probabilmente aveva un valore divino, probabilmente anche spaventoso, per la capacità di attirare i fulmini, grazie alla sua composizione rocciosa. A fine giornata visiteremo poi l'esposizione archeologica permanente di Alpicella, che conserva i vasi a bocca quadrata del Neolitico e altri importanti reperti dell'età del Bronzo e del Ferro.

L'escursione, mediamente impegnativa e adatta a camminatori abituali, durerà l'intera giornata con pranzo al sacco. Prenotazione obbligatoria on-line entro sabato alle ore 12; costo € 10,00 a persona.

Per informazioni: tel. 393 9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)