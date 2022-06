Escursione panoramica e merenda golosa da Santa Margherita a Portofino

Cinque chilometri di pura bellezza: un itinerario molto affascinante, selezionato tra i vincitori del concorso europeo European Maritime Day In My Country.



Appuntamento sabato 23 luglio nel cuore di Santa Margherita Ligure, piazza Caprera, con la scoperta di particolari unici come il sagrato di Nostra Signora della Rosa nel tipico rissêu, i portici dagli affreschi liberty e le vetrine di Seghezzo che invitano a entrare per scoprire golosità provenienti da tutto il mondo.



Costeggiando i cipressi di villa Durazzo si prosegue verso gli archi di piazza Martiri della Libertà dove è prevista una sosta imprescindibile: la gelateria Simonetti. D’obbligo proseguire la passeggiata in dolce compagnia, con una coppetta o assieme a un bel pinguino, il cono ricoperto sul momento dal cioccolato. Superato il castello cinquecentesco, il piccolo mercato ittico e la marina, la bellezza del panorama del parco e dell’Area Marina Protetta prenderanno il sopravvento sulle bellezze architettoniche: il mare al di sotto diverrà indiscusso protagonista. Proseguimento fino all’Abbazia della Cervara e allo scoglio Carega, fino a Paraggi, da cui inizierà l’ultimo tratto del percorso: la Passeggiata dei Baci che condurrà a Portofino.





https://postiepasti.com/event/23-luglio-trekking-escursione-liguria-santa-margherita-portofino-merenda-gelato-pinguino/