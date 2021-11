Escursione alla scoperta della 'Via dell'Acqua': la presa di Bargagli, valle del Concasca e galleria della Rovinata

Escursionismo Liguria sabato 6 novembre vi porta alla scoperta della 'Via dell'Acqua'.

Un inedito percorso di visita per tutti gli appassionati dell’Acquedotto storico di Genova, sintesi della ricchezza culturale, architettonica e paesaggistica della città. Un'escursione che offre momenti spettacolari, come l'attraversamento del ponte-canale di Cavassolo e la galleria della Rovinata, che per l’occasione sarà visitabile al suo interno per osservare il cosiddetto “Respiro”.

Si tratta di una nuova/antica vita: questa è la prima delle quattro escursioni guidate, grazie alle quali si potrà finalmente riassorbire nella sua interezza la storia di un complesso monumentale straordinario che si sviluppa a mezza costa per circa 25 chilometri fruibili a piedi.

La chiave di lettura dell’itinerario sta tutta nella sinergia avviata dal Municipio IV Media Valbisagno e dalla Federazione dell’Acquedotto Storico, che nasce dall’unione di 16 associazioni che da anni si occupano della valorizzazione e della manutenzione del nostro magnifico acquedotto. È grazie a loro se oggi ci ritroviamo un percorso unico, segnalato e rimesso in sesto!

Sabato 6 Novembre calcherete la prima parte dell’Acquedotto storico di Genova, come facevano i dodici “Custodi di Campagna”, che percorrevano il tratto a loro assegnato per il controllo della qualità dell’acqua e la sua portata, soggetta in passato alla sottrazione abusiva da parte dei contadini.



L’itinerario dell'escursione

L’Acquedotto storico di Genova inizia a nord della città, in località La Presa – alla confluenza del torrente Lentro con il Bisagno – e prosegue per più di un chilometro verso il monumentale ponte-canale di Cavassolo del XVII secolo: prima di attraversarlo ne ammirerete i sei archi rampanti anche dal basso!



La tappa successiva inizia presso un mulino dell’Ottocento e risale la presa laterale della valle del Concasca che serviva a incrementare la portata idrica del condotto principale.

Questo tratto ricco di ponticelli “aerei” è davvero suggestivo.

Grazie ad un percorso ad anello tornerete a Cavassolo, per proseguire lungo la pavimentazione in lastre di pietra di Luserna, fino all’Oratorio di San Rocco, che purtroppo versa in pessime condizioni ed è per questo che la Federazione dell’Acquedotto Storico lo ha candidato per la decima edizione del Censimento nazionale promosso dal F.A.I. (Fondo Ambiente Italiano) come Luogo del Cuore 2020. Il fine di queste associazioni di volontariato è portare avanti le attività di riqualificazione dell'Acquedotto!



Le antiche lastre di Luserna vi condurranno attraverso rustici circondati da giardini, orti e uliveti, fino alla Galleria della Rovinata (o Ruinà), progettata dall’architetto Carlo Barabino e realizzata tra il 1826 e il 1830, dopo il disastroso alluvione del 1822! Per l'evento in oggetto, questa perla dell'Acquedotto sarà visitabile anche al suo interno. L’itinerario prosegue verso il ponte-sifone sul Geirato e il ponte-sifone sul Velino, ma questa è un’altra storia.



Dati tecnici e logisitci della gita

L’itinerario vede la partecipazione di una guida ambientale escursionistica e accompagnatore turistico, figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

Data: Sabato 6 Novembre



Tipologia itinerario: percorso escursionistico E



Quota di partecipazione: 13 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento di una guida ambientale ed escursionistica. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, il pranzo al sacco



Iscrizione obbligatoria entro le ore 16:00 di Venerdì 5 Novembre oppure al raggiungimento del numero massimo previsto di partecipanti. Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza. In caso di rinuncia, si prega di avvertirci tempestivamente.



Appuntamento ore 09:15 presso Viale Caviglia (giardini di Brignole), dove prenderemo tutti insieme la corriera di linea ATP per la tratta Genova – Loc. La Presa, da dove inizierà il nostro percorso a piedi. (Importante: gli orari dell’AMT – non più ATP – sono in corso di verifica da parte dell’azienda di trasporto).



Rientro fine gita presso Prato, capolinea del bus di linea dell’AMT, verso le 16:30 circa.



Pranzo al sacco



Difficoltà: Media (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: E = Escursionistico). Sono richieste calzature da trekking e abbigliamento adeguati.



Dislivello: + - 100 metri



Durata della camminata: 3.30 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide, pranzo al sacco



Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e sportivo, scarpe da trekking.

