Escursione notturna alla Baia del Silenzio e Punta Manara

Accompagnati dal tramonto e poi dalle stelle, ci si incamminerà da Sestri Levante verso Punta Manara. Dopo il saluto del sole, il colore scuro del mare si confonderà col cielo, fino all’apparire della volta stellata che – avvolti da un alone di irresistibile mistero – si contemplerà dalla torre saracena.

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria.

Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza.

Presentazione dell'escursione

di Enrico Bottino - Trekking promoter

Domenica 12 settembre sarà possibile scoprire uno dei luoghi più instagrammabili della Liguria! I raggi del sole, prossimi al tramonto, pulseranno la loro scia luminosa verso Punta Manara! Si contemplerà lo spettacolo, dal balcone panoramico che sopravanza località Mandrella.

Un attimo indelebile ma non unico, perché una volta raggiunta la torre di avvistamento saracena sarà il cielo stellato a lasciare gli escursionisti a bocca aperta. Punta Manara e Baia del Silenzio rappresentano una doppia emozione per chi vuole immortalare il paesaggio da più prospettive e angolazioni. L’anello escursionistico promette fascino, mistero e un pizzico di romanticismo anche quando a fine gita, ci si ritroverà avviluppati dall’atmosfera magica della Baia del Silenzio, esile lingua di sabbia che circoscrive ad arco questa perla del Tigullio.

Un gelato e, perché no, un tuffo serale nell’acqua della Baia delle Favole, saranno il coronamento di una serata fuori dall’ordinario, segnata anche da momenti di convivialità e amicizia.

L’itinerario

Il colore è ovunque a Sestri Levante, la cittadina rivierasca tanto amata da Hans Christian Andersen. La Baia del Silenzio è una pinacoteca capace di evocare emozioni uniche, mentre il verde di Punta Manara riempie il paesaggio più vicino al mare. Lungo creuse e sentieri, questa escursione breve e rilassante non mancherà di meravigliare grazie a punti di vista di straordinaria bellezza, che si alternano in continuazione lungo l’itinerario che fa capo a Punta Manara. Uno di questi balconi panoramici sopravanza località Mandrella, offrendo, grazie al tramonto, una nuova prospettiva sull’istmo di sabbia e case colorate che divide la baia del Silenzio dalla baia delle Favole. L’ambiente è quello giusto per mangiare dinanzi a un meraviglioso panorama. Ripreso il cammino, di tanto in tanto le panchine, sistemate nei punti migliori, inviteranno ad una pausa riconciliatrice con la natura. Giunti alla torre saracena di Punta Manara, sarà possibile ammirare il mare e le stelle.

Al ritorno ci si concentrerà sulle armonie notturne a sorpresa del bosco del Monte Castello. Scesi a Sestri Levante, una piacevole divagazione vi porterà tra i caruggi in cerca del gelato e della Baia del Silenzio. Una volta terminata l’escursione guidata non resterà che abbandonare gli zaini e gli scarponi sulla sabbia della Baia delle Favole per accarezzare il bagnasciuga, rigenerare i piedi e, perché no, fare il bagno serale. Il giusto epilogo di una serata diversa dal solito, un approccio originale per percepire l’ambiente che ci circonda con sensi divers.

Dati tecnici e logistici

L’itinerario vede la partecipazione di una guida ambientale escursionistica (GAE), figura professionale che ha il compito principale di accompagnare gli escursionisti, illustrando le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata. Marta Faraone, guida ambientale escursionistica AIGAE, regolarmente assicurata e iscritta al registro italiano delle guide ambientali escursionistiche, esercita la professione ai sensi della L. 4/2013.

Tipologia itinerario: escursione serale e notturna

Quota di partecipazione all’escursione guidata: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento delle guide ambientali ed escursionistiche. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, la cena al sacco.

Iscrizione obbligatoria entro le ore 20:00 di Venerdì 13 Settembre oppure al raggiungimento del numero massimo previsto di partecipanti. Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza. In caso di rinuncia, si prega di avvertirci tempestivamente.

Appuntamento ore 18:00 a Sestri Levante, alla rotonda tra l’Aurelia, Via Nazionale, Corso Colombo e Viale XX Settembre; esattamente all’inizio di Viale XX Settembre, lato Giardini Pubblici Mariele Ventre. Per favore, provvedete prima all’acqua e cena al sacco: alle 18:00 dopo l’appello ci si incammina. Alleghiamo l’immagine del luogo del ritrovo.

Fine escursione prevista per le 23:30 circa

Cena al sacco

Difficoltà: media (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: E = Escursionistica).

Dislivello: + - 250 metri circa

Durata della camminata: 3.30 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide e cena al sacco.

Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e sportivo. Oltre alla torcia e all’equipaggiamento specifico per le escursioni notturne (ricordarsi spray o creme per proteggere la pelle dalle punture di zanzare). Anche l’attrezzatura classica va rivista in ottica serale: in questo caso si suggerisce un capo caldo da indossare dopo il crepuscolo, quando la temperatura volge al fresco.

