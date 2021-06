Dettagliamo qui di seguito le specifiche dell’escursione guidata di Sabato 26 Giugno, “Nel mondo della cabannina: l’anello del Ramaceto con assaggio di formaggi”, percorso in ambiente fresco lungo il versante nord del monte Ramaceto, avvolto dalla splendida faggeta del Liciorno, fino a raggiungere l’Alta Via dei Monti Liguri e la cresta sommitale del Ramaceto. Assaggio finale di formaggi: cabanin, nina, il formaggio delle erbe aromatiche e l’immancabile San Sté.



I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria.



Bisogna scrivere all'indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza.



PRESENTAZIONE di Enrico Bottino - Trekking promoter



Sabato 26 Giugno lasceremo la riviera di levante per tuffarci in un ambiente dal sapore antico, gli alpeggi della Val d’Aveto, dove prende vita l’arte dei casari. Nel territorio di Cabanne gli interventi dell’uomo assecondano la natura per ottenere il San Sté, il formaggio che nasce dal latte genuino e nutriente della cabannina. E il numero sempre maggiore di estimatori dei latticini della Val d’Aveto, contribuisce indirettamente alla sopravvivenza di razze autoctone a rischio estinzione come la cabannina.

Grazie all’anello del Ramaceto cammineremo avvolti da una atmosfera rilassante e coinvolgente, ideale contesto per chi vuole centellinare i colori e gli umori di una terra che ha saputo conservare il fascino del mondo rurale. Lungo l’itinerario ad anello ricercheremo l’aria salubre della Val d’Aveto, un territorio integro e incontaminato, dove provare anche il piacere di sedersi a tavola per un assaggio finale di formaggi. Il più famoso è il saporito San Stè ® che nasce dai pascoli della Piana di Cabanne, prologo al latte genuino e nutriente della Cabannina.



L’ITINERARIO

Il sole sorge dietro il Monte Ramaceto: avvolti dalla splendida faggeta del Liciorno l’aria frizzante accompagnerà i nostri passi lungo il sentiero che sale verso l’Alta Via dei Monti Liguri. Raggiunto il crinale e la cappella del Dente (1320 m), ammireremo i potenti strati d’arenaria uniformemente inclinati, che precipitano sulla Val Cichero plasmando uno spettacolare anfiteatro. Al centro della lunga cresta sommitale raggiungeremo la cima del Monte Ramaceto. L’itinerario ad anello termina a Ventarola, un antico nucleo rurale dove sostavano le carovane di muli che valicavano lo spartiacque.



PAUSA DI PIACERE

A fine escursione l’immancabile pit stop gastronomico ci consentirà di conoscere i prodotti tipici della valle. Noi crediamo che il coinvolgimento delle comunità locali rappresenti una forma di sviluppo turistico sostenibile volta a creare anche un beneficio economico sul territorio. Vogliamo sempre lasciare un’eredità positiva alla comunità che ci ospita, quindi evviva la merenda che fa parte dell’esperienza outdoor che si colloca proprio tra l’orario dello spuntino pomeridiano e quello del pasto serale. Una tradizione che è tornata di moda e ha assunto il connotato di abbondante aperitivo da cui il termine “apericena”.



NOTE IMPORTANTI

L’itinerario vede la partecipazione di una guida ambientale escursionistica (GAE), figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.



SEGUONO I DATI TECNICI E LOGISTICI DELL’ESCURSIONE



√ Data: Sabato 26 Giugno

√ Tipologia itinerario: percorso ad anello e degustazione di formaggi



√ Quota di partecipazione: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento di una guida ambientale ed escursionistica. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, il pranzo al sacco, degustazione di formaggi.



√ Quota “Merenda con assaggio di formaggi”: 10 euro da versare in loco al ristorante. La merenda comprende: 3 antipasti / 4 assaggi di formaggi (Cabanin, Nina, formaggio alle erbe aromatiche, San Sté) / bibita.

Vi chiediamo di darne conferma perché i ristoratori devono allestire i tavoli, quindi al momento della richiesta dell’iscrizione specificare “Aderisco alla merenda”.



√ Iscrizione obbligatoria entro le ore 10:00 di Venerdì 25 Giugno oppure al raggiungimento del numero massimo previsto di partecipanti. Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza per la ricevuta fiscale. In caso di rinuncia, si prega di avvertirci tempestivamente.



√ Appuntamento: ore 09:45 vicino a Ventarola, presso il Passo della Forcella.

Impostare sul navigatore: Passo della Forcella



√ Come arrivare al luogo dell’appuntamento:

A12 Genova-Livorno, uscita Lavagna, segue SP 33 e SS 225 della Val d’Aveto. Superato l'abitato di Borzonasca si prosegue fino al Passo della Forcella (Importante: non prendete la strada a sinistra per Acero).



√ Fine gita a Ventarola previsto per le 17:30 circa. Seguirà merenda sostanziosa con tre antipasti della casa e assaggio di formaggi (cabanin, nina, il formaggio delle erbe aromatiche e l’immancabile San Sté)!



√ Pranzo al sacco

√ Merenda sostanziosa



√ Difficoltà: Media (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: E = Escursionistico).

√ Dislivello: + - 500 metri circa

√ Durata della camminata: 4.30 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide, pranzo al sacco

√ Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e sportivo, scarpe da trekking.



